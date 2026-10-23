Chủ động chuẩn bị nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại thành phố Quảng Ninh đang được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc chủ động rà soát, quản lý nguồn công dân, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo kế hoạch, các địa phương đang tập trung thực hiện tốt từng khâu, tạo cơ sở bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giao quân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Mạo Khê tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Từ ngày 1 đến 25/10/2026, các địa phương tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đây là khâu quan trọng nhằm đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe, phân loại nguồn công dân, làm căn cứ lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Công tác sơ tuyển được triển khai với sự phối hợp của cơ quan quân sự, y tế, công an và các lực lượng liên quan, bảo đảm đúng đối tượng, thời gian và yêu cầu chuyên môn.

Phường Liên Hòa là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nhờ sự chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện ngay từ khâu đầu. Ban CHQS phường phối hợp chặt chẽ với công an, trạm y tế và các ban, ngành rà soát, quản lý nguồn công dân, tổ chức khám tuyển sức khỏe giai đoạn 1 cho 230 công dân trong độ tuổi. Trung tá Bùi Trường Giang, Chính trị viên Ban CHQS phường Liên Hòa, cho biết: Để bảo đảm sơ tuyển đúng quy trình, công khai, chặt chẽ, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng; phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin, thông báo lệnh gọi và tuyên truyền để công dân, gia đình nắm rõ, chấp hành nghiêm. Trong quá trình tổ chức, các lực lượng phối hợp hướng dẫn, quản lý công dân, bảo đảm trật tự, tổng hợp kết quả và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, làm cơ sở triển khai các bước tuyển quân tiếp theo đúng tiến độ, chất lượng.

Trong 4 ngày, từ ngày 21-24/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Mạo Khê triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho trên 800 nam công dân tại 3 điểm trạm y tế ở các khu Vĩnh Hòa, Xuân Viên và Yên Lãng. Việc bố trí nhiều điểm khám giúp công dân thuận tiện tham gia, đồng thời tạo điều kiện phân luồng, tổ chức kiểm tra sức khỏe khoa học. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường phân công các lực lượng phối hợp quản lý công dân, giao quyết định gọi sơ tuyển đến từng trường hợp, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và hồ sơ chuyên môn. Các khâu được triển khai đồng bộ, bảo đảm đánh giá sức khỏe ban đầu chặt chẽ, đúng quy định, làm cơ sở lựa chọn nguồn công dân đủ điều kiện tham gia các bước tuyển quân tiếp theo.

Để phục vụ công tác tuyển quân 2026, ngay từ tháng 9, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức các đoàn công tác phúc tra việc đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp. Đợt phúc tra tập trung kiểm tra hồ sơ, sổ sách đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối chiếu danh sách công dân trong độ tuổi, rà soát các trường hợp chuyển đi, chuyển đến, đi học, đi làm, du học, xuất khẩu lao động và những công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Qua đó, kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục thiếu sót, bổ sung hồ sơ, bảo đảm quản lý chắc nguồn công dân.

Trên cơ sở kết quả phúc tra, Bộ CHQS thành phố tham mưu UBND thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần; hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 và hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường, đặc khu triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Đây là căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ và xác định tiến độ cụ thể.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Móng Cái 2 đã tiếp nhận 20 đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Công tác tập huấn được tổ chức cho 100% cán bộ trực tiếp tham gia tuyển quân, nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ, thống nhất cách thức thực hiện và trách nhiệm của từng lực lượng. Các đoàn công tác tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn địa phương trong quá trình triển khai, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh. Việc xét duyệt công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời kết hợp khai thác, đối chiếu dữ liệu dân cư để hạn chế sai sót trong quản lý nguồn.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được chú trọng, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần tự giác, trách nhiệm của thanh niên cũng được thể hiện qua những lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trung tá Nguyễn Thái Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Móng Cái 2, cho biết: Năm 2026, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 38/38 công dân nhập ngũ. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã tiếp nhận 20 đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Để những nguyện vọng này được thực hiện đúng quy định, địa phương chủ động rà soát, quản lý nguồn, tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên hoàn thiện hồ sơ, đồng thời phối hợp kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa, bảo đảm tuyển chọn công khai, công bằng, đúng luật...

Theo kế hoạch triển khai tại địa phương, sau đợt sơ tuyển, công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tổ chức từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026. Các bước xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ, thâm nhập và chốt quân số dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2027; quyết định gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 30/1/2027. Thời gian giao, nhận quân dự kiến từ ngày 20 đến 28/2/2027. Các mốc này cần được thực hiện thống nhất theo kế hoạch chính thức của thành phố và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tới, Bộ CHQS thành phố phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân, tổ chức khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn và hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Cùng với bảo đảm đủ chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong tuyển chọn, hạn chế tối đa việc bù đổi tân binh sau phúc tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.