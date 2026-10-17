Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự năng động

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác và quan điểm lấy đoàn kết làm nền tảng xây dựng tập thể vững mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin Đặng Văn Tĩnh luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Văn Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

Với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS công ty, đồng chí Đặng Văn Tĩnh luôn tâm niệm: Đoàn kết nội bộ là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của tập thể, trong doanh nghiệp khai thác than, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh luôn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Đồng chí còn quan tâm phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ tự vệ và quân nhân dự bị động viên. Đây là những lực lượng có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở. Việc quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người lao động không chỉ góp phần tạo sự gắn bó với đơn vị mà còn củng cố tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những yêu cầu đặt ra đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương đòi hỏi người chỉ huy phải chủ động trong tổ chức thực hiện, bám sát hướng dẫn của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan. Trên cơ sở đó, đồng chí Đặng Văn Tĩnh luôn chú trọng công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm các hoạt động được triển khai theo kế hoạch, đúng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Năm 2026, trên cương vị chỉ huy đơn vị, khối trưởng khối 13 tiểu đoàn tự vệ trực thuộc Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, đồng chí Đặng Văn Tĩnh đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo Ban CHQS Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin tích cực tổ chức, triển khai các hoạt động của khối. Các nội dung công tác được thực hiện theo yêu cầu, trong đó có việc tổ chức chấm điểm, sơ kết và tổng kết, bảo đảm đúng quy định, nền nếp và đạt kết quả tốt. Kết quả này thể hiện sự chủ động trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của khối tự vệ.

Đồng chí Đặng Văn Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS Công ty CP Than Hà Tu (người đứng) phát biểu tại một hội nghị.

“Đối với doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương không tách rời mục tiêu duy trì sản xuất ổn định, xây dựng đội ngũ người lao động có trách nhiệm và chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên. Bởi vậy, sự phối hợp giữa công tác đảng, công tác chính trị với hoạt động của Ban CHQS có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đơn vị” - đồng chí Đặng Văn Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, khẳng định.

Với tinh thần năng động, trách nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin Đặng Văn Tĩnh, tiếp tục phát huy vai trò của người cán bộ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.