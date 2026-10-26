Hội Cựu chiến binh thành phố tổng kết công tác thi đua cụm số 1

Ngày 26/10, tại xã Quảng Đức, Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 đối với cụm thi đua số 1 (Hội Cựu chiến binh các xã miền núi, biên giới, hải đảo).

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã bám sát chủ đề công tác năm, chủ động triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Toàn cụm duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản, tiêu biểu như phường Móng Cái 1 duy trì 16 tổ tự quản, phường Móng Cái 3 duy trì 17 tổ tự quản an ninh trật tự.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được đẩy mạnh, góp phần giúp toàn cụm không còn hộ hội viên cận nghèo. Các cấp hội đã quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ lớn, như xã Quảng Hà đạt 45 tỷ đồng, xã Đầm Hà trên 26 tỷ đồng, xã Quảng Đức trên 19 tỷ đồng... Đồng thời, các đơn vị tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiêu biểu như xã Quảng Đức đã thay mới, làm mới hệ thống “Thắp sáng đường quê” trị giá trên 150 triệu đồng và trồng 2.200 cây xanh; xã Đầm Hà duy trì 15 vườn mẫu phát triển kinh tế hiệu quả.

Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng với nhiều buổi nói chuyện, thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia, như phường Móng Cái 2 tổ chức cho 3.080 lượt học sinh, xã Đầm Hà với 2.680 lượt học sinh. Hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội được quan tâm thiết thực; các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho hội viên khó khăn nhân các dịp lễ, Tết.

Năm 2027, Cụm thi đua số 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại và đô thị văn minh…

Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành suy tôn các tập thể xuất sắc, ký kết giao ước thi đua năm 2027; đồng thời thực hiện bàn giao đơn vị Cụm trưởng cho Hội Cựu chiến binh xã Đầm Hà và Cụm phó cho Hội Cựu chiến binh xã Quảng Tân, phường Móng Cái 2.