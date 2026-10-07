Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Từ lời Bác dạy đến hành động: Cựu chiến binh xã Hải Ninh đổi mới tư duy, vươn lên làm giàu

Từ diện tích nuôi tôm chỉ khoảng 600m², cựu chiến binh Phạm Văn Đỗ (sinh năm 1965 tại thôn 5, xã Hải Ninh) đã từng bước xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao với quy mô lớn. Phía sau sự phát triển của mô hình là một quyết định không dễ dàng: mạnh dạn thay đổi tư duy, đầu tư công nghệ và chấp nhận thử thách để tìm hướng đi mới. Đó là những phẩm chất của người cựu chiến binh vẫn đang học và làm theo Bác mỗi ngày.

Dám đổi mới để làm giàu

Sinh ra trong một gia đình nông dân, sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ biên giới, năm 1986, ông Phạm Văn Đỗ trở về quê hương lập nghiệp. Những năm đầu, gia đình gặp không ít khó khăn về vốn, kinh nghiệm và lựa chọn hướng sản xuất. Với quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế, ông Đỗ không ngừng tìm tòi, học hỏi, chuyển đổi mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Đỗ chia sẻ: “Nuôi tôm quảng canh hiệu quả thấp, lại nhiều rủi ro. Tôi nghĩ muốn làm kinh tế phải mạnh dạn thay đổi, áp dụng khoa học kỹ thuật và tìm cách kiểm soát tốt hơn quá trình chăn nuôi. Khi vay tiền đầu tư cũng lo, nhưng mình đã tính toán và tin vào mô hình thì phải quyết tâm làm”.

Ông Phạm Văn Đỗ theo dõi quá trình sinh trưởng của tôm nuôi trong bể công nghệ cao.

Quyết định vay vốn để đầu tư vào một hướng sản xuất mới khi đó không phải không có áp lực. Nhưng cùng với sự thận trọng trong tính toán, ông Đỗ lựa chọn đặt niềm tin vào hướng đi của mình.

Năm 2020, ông thành lập HTX Đỗ Chỉnh, tập trung phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao. Đến nay, gia đình có khoảng 8ha rừng sản xuất và 30.000m² ao, bể, nhà lưới phục vụ sản xuất. Quy trình nuôi được kiểm soát chặt chẽ từ lựa chọn con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học đến môi trường nước, phòng ngừa dịch bệnh và theo dõi quá trình sinh trưởng của tôm.

Với mật độ cao khoảng 1.000-2.000 con/m², mỗi vụ nuôi cần nguồn vốn gần 2 tỷ đồng cho con giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm xử lý môi trường và nhân công. Tôm thương phẩm chủ yếu đạt kích cỡ khoảng 28-30 con/kg, được tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng và một số thị trường nội địa. Những năm gần đây, gia đình duy trì doanh thu từ 5-12 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1,5-2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động, thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Những con số ấy cho thấy hiệu quả của một mô hình kinh tế áp dụng khoa học công nghệ. Quan trọng hơn, đó là kết quả của một quá trình thay đổi tư duy: từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có quy trình; từ kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Bản lĩnh người lính trong cuộc sống thời bình

Với ông Phạm Văn Đỗ, phát triển kinh tế cũng là quá trình rèn luyện bản lĩnh. Những năm tháng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới đã hun đúc ở ông tinh thần vượt khó, ý chí kiên định, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bể nuôi với quy trình nuôi tôm công nghệ cao được áp dụng tại HTX Đỗ Chỉnh.

Trước yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất, ông không lựa chọn cách làm cũ mà chấp nhận vay vốn, đầu tư công nghệ, đối mặt với áp lực và rủi ro để tìm hướng đi mới. Khi mô hình phát huy hiệu quả, ông tiếp tục mở rộng sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng làm nông nghiệp.

Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh; được UBND TP Quảng Ninh tặng Bằng khen. Năm 2023, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Với ông, những phần thưởng là sự ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục lao động, sản xuất và đóng góp cho cộng đồng.

Không chỉ làm kinh tế, gia đình ông còn tích cực tham gia vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm.

“Điều tôi mong muốn là những người đang khó khăn, muốn vươn lên làm kinh tế có thể học hỏi từ thực tế sản xuất của mình, từ đó tìm được mô hình phù hợp với điều kiện của gia đình để phát triển”, ông Đỗ chia sẻ.

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghệ cao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất

Câu chuyện của cựu chiến binh Phạm Văn Đỗ là một minh chứng sinh động cho việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, đưa việc “học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” vào cuộc sống. Từ sự nỗ lực của một cá nhân, một gia đình, tinh thần tự lực, ý chí vươn lên và khát vọng làm chủ cuộc sống được lan tỏa, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh nói chung và quê hương xã Hải Ninh nói riêng ngày càng phát triển.