Xây dựng các mô hình Hội Cựu chiến binh sát cơ sở, hiệu quả, thiết thực

Sáng 21/10, tại phường Hoành Bồ, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố về kết quả xây dựng, triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác Hội; thăm một số mô hình tiêu biểu của phường Hoành Bồ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Những năm qua, Thường trực Hội CCB thành phố đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Các cấp Hội đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình thiết thực trên các lĩnh vực, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, uy tín và kinh nghiệm của CCB ở cơ sở, tiêu biểu: Duy trì gần 700 Tổ an ninh tự quản; trên 600 Tổ hòa giải; mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại trên 120 trường; các mô hình “CCB tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường kiểu mẫu/Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Thắp sáng đường quê”… Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của CCB trong vận động nhân dân, phối hợp với MTTQ và các lực lượng, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại phường Hoành Bồ, Hội CCB có 12 chi hội với 1.156 hội viên, triển khai 5 mô hình trọng điểm về xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, bảo đảm an toàn giao thông, thắp sáng đường quê, tuyến cờ Tổ quốc và giúp nhau phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình phát triển kinh tế thu hút trên 400 hội viên; Hội phối hợp quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ 262 hộ vay với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng… Các mô hình góp phần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao đời sống hội viên, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp nuôi trâu sinh sản và nuôi ong của đồng chí Đặng Văn Trung, hội viên Hội CCB phường Hoành Bồ.

Qua khảo sát thực tế một số mô hình, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố ghi nhận, đánh giá cao các mô hình, cách làm của Hội CCB các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị, sát yêu cầu cơ sở, phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường và ý chí vươn lên của CCB.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tập trung xây dựng, triển khai mô hình hướng mạnh về cơ sở, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy hiệu quả làm thước đo. Những mô hình hoạt động tốt cần được tổng kết, đúc rút thành cách làm hay để duy trì và nhân rộng.

Đoàn công tác tham quan trao đổi về kinh nghiệm xây dựng mô hình hiệu quả của hội viên Hội CCB phường Hoành Bồ.

Các cấp Hội cần đổi mới tư duy xây dựng mô hình, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn cần giải quyết ở cơ sở; tránh chạy theo số lượng, xây dựng mô hình hình thức. Đồng thời, rà soát, phân loại các mô hình hiện có, lấy hiệu quả làm thước đo, bảo đảm tính kế thừa, duy trì hoạt động ổn định, hạn chế phụ thuộc vào cá nhân khi có sự thay đổi về cán bộ, tổ chức.

Cùng với đó, phát huy những mô hình thể hiện rõ vai trò, thế mạnh của CCB trong cộng đồng, trọng tâm là tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải ở cơ sở, cảm hóa người lầm lỗi, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, phát huy uy tín, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của CCB trong giải quyết các vấn đề tại địa phương. Cùng với đó, tiếp tục phát triển các mô hình CCB làm kinh tế hiệu quả, bền vững, làm giàu chính đáng, đóng góp cho cộng đồng; đổi mới hoạt động giáo dục truyền thống, nghĩa tình đồng đội, góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ".

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, Hội CCB thành phố tham quan mô hình du lịch sinh thái, dịch vụ kết hợp trồng cây ăn quả của hội viên Hội CCB thôn 9, phường Hoành Bồ﻿ Vũ Minh Thường.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan liên quan quan tâm, tạo điều kiện để các mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các mô hình phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn.