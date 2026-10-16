Tập huấn công tác cựu chiến binh cho cán bộ hội khối 487 năm 2026

Ngày 16/10, tại phường Hồng Gai, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác CCB cho các cơ quan, đơn vị khối 487 năm 2026. Dự hội nghị có 250 đại biểu là cán bộ hội CCB của 46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (khối 487) trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác cựu chiến binh cho các cơ quan, đơn vị khối 487 năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề về công tác tư tưởng, dư luận của Hội CCB cơ sở trên địa bàn thành phố, gồm: Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn thù địch; nhận diện và phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc công tác cán bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng trong Hội CCB khối 487. Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; tổng kết Nghị quyết số 05/NQ-CCB (ngày 9/1/2020) về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; hướng dẫn, thực hiện nghi thức phủ quân kỳ cho CCB từ trần….

Trong phần thảo luận, các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức và thi đua, khen thưởng đối với khối 487; các ý kiến được lãnh đạo Hội CCB thành phố giải đáp đầy đủ. Hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; đồng thời là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.