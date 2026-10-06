Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 6/10, Hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Đến dự có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam.

Với hơn 300 hội viên, những năm qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Quảng Ninh luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, không chỉ duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Ra mắt CLB Phụ nữ Doanh nhân trẻ TP Quảng Ninh.

Trong giai đoạn mới, Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, đồng hành cùng hội viên, thúc đẩy hợp tác và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng trao Bằng khen cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua năm 2026. Nhân dịp này, CLB Phụ nữ Doanh nhân trẻ TP Quảng Ninh được thành lập, tạo không gian kết nối, chia sẻ và hợp tác giữa các nữ doanh nhân.