Doanh nhân trẻ và khát vọng cống hiến

Trong hành trình phát triển mới của Quảng Ninh, lực lượng doanh nhân trẻ đang tiếp tục khẳng định dấu ấn bằng tinh thần tiên phong, năng động và trách nhiệm. Không dừng ở mục tiêu xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, nhiều doanh nhân trẻ còn chủ động góp sức cho cộng đồng thông qua các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, qua đó thể hiện khát vọng được cống hiến và đồng hành với sự phát triển của quê hương.

Đổi mới, vươn xa

Với hơn 300 hội viên, những năm qua Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã trở thành nơi tập hợp, kết nối lực lượng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn thành phố. Trong mỗi doanh nghiệp, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm được cụ thể hóa bằng những hướng đi phù hợp với thị trường, nỗ lực mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Cường tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: Việt Hưng

Anh Đặng Duy Thịnh (SN 1998) Giám đốc Công ty TNHH Gia Thịnh MC (phường Móng Cái 1), là một trong những gương mặt doanh nhân trẻ thể hiện rõ tinh thần ấy. Giai đoạn 2021-2025, từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ trong lĩnh vực phân phối xe điện VinFast trên địa bàn, dưới sự điều hành của anh Thịnh, công ty đã xây dựng mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường và hiệu quả quản trị. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương trong thành phố, tạo dựng thương hiệu và niềm tin với khách hàng. Năm 2025, công ty đạt doanh thu 385 tỷ đồng.

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, anh Thịnh quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo các chế độ cho người lao động. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm ổn định cho 65 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/người/tháng, góp phần tạo sinh kế và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ ở doanh nghiệp, tinh thần kết nối còn được anh Thịnh thể hiện qua hoạt động hội. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh và là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1, anh Thịnh tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức hội, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ hội viên cùng phát triển.

Cùng thế hệ gen Z, anh Nguyễn Lê Huy Hoàng (SN 1999, ở phường Hồng Gai) lại lựa chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp, với mong muốn nâng cao giá trị những sản phẩm được tạo ra từ chính quê hương mình. Năm 2022, sau khi tốt nghiệp đại học trở về Quảng Ninh, Nguyễn Lê Huy Hoàng bắt tay thành lập HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng.

Anh Nguyễn Lê Huy Hoàng, Giám đốc HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng kiểm tra sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Thay vì chỉ đưa nông sản thô ra thị trường, anh Hoàng tập trung xây dựng vùng nguyên liệu và đầu tư vào chế biến sâu, từng bước tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đến nay, HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng đã phát triển hơn 20 dòng sản phẩm chủ lực gồm trà, rượu, mứt, siro từ nguồn nguyên liệu nông sản địa phương. Khoảng 80% sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó nhiều sản phẩm đạt OCOP 4 sao và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. HTX cũng tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động và 40-50 lao động thời vụ.

Chia sẻ về hướng đi của mình, Nguyễn Lê Huy Hoàng cho biết: Nông sản Quảng Ninh còn nhiều dư địa để nâng cao giá trị, trong đó trà hoa vàng được trồng nhiều tại một số địa phương ở miền Đông là sản phẩm giàu tiềm năng. Vì vậy, tôi ấp ủ xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng, vừa tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài, vừa mở thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào DTTS tại địa bàn.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026. Ảnh: Việt Hưng

Không chỉ anh Thịnh hay anh Hoàng, nỗ lực của cộng đồng doanh nhân trẻ Quảng Ninh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn ở khả năng tìm hướng đi mới, tạo giá trị từ những lợi thế của địa phương và chủ động gắn hoạt động doanh nghiệp với đời sống cộng đồng. Từ hoạt động của từng doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm còn được nối dài qua các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh.

Thời gian qua, hội tập trung củng cố tổ chức, mở rộng kết nối và tạo môi trường để các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Ba trọng tâm được hội chú trọng là tăng cường kết nối hội viên, thúc đẩy xúc tiến thương mại nội khối và nâng cao vai trò, vị thế của hội trong cộng đồng doanh nghiệp của thành phố.

Hội thường xuyên nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất tháo gỡ khó khăn; kết nối khách hàng có nhu cầu với sản phẩm, dịch vụ của hội viên; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, qua đó hình thành mạng lưới liên kết ngày càng thực chất. Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế được tăng cường, mở thêm cơ hội để doanh nghiệp trẻ tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lan tỏa giá trị vì cộng đồng

Không dừng lại ở kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh ngày càng chú trọng đồng hành với thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng.

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh cùng Ban Thư ký Hội LHTN thành phố, CLB Đầu tư và khởi nghiệp thành phố đã ký biên bản phối hợp triển khai công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2027. Trong đó, trọng tâm là triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hình thành và nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân trẻ, định hướng các mô hình khởi nghiệp của thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của Quảng Ninh.

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh vinh danh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội.

Từ định hướng đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai. Hội tổ chức chương trình Xúc tiến thương mại doanh nhân trẻ năm 2025 với hơn 40 gian hàng của doanh nghiệp hội viên; tọa đàm “Khát vọng doanh nhân” với chủ đề “Kết nối tinh hoa - Đổi mới vươn xa”; phối hợp đào tạo, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên. CLB Đầu tư và khởi nghiệp thành phố tổ chức 3 chương trình “Cà phê khởi nghiệp” tại các phường Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên, cùng các buổi tập huấn kỹ năng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khởi nghiệp, thu hút hàng nghìn lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Khúc Đình Phương trao đỡ đầu cho các học sinh mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tháng 9/2025. Ảnh: Dương Trường

Bên cạnh hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng cũng được các doanh nhân trẻ Quảng Ninh thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Hội tích cực triển khai các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu trẻ em nghèo... Trong 2 năm 2024-2025, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Anh Bùi Tiến Hà, Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch KaLong, chia sẻ: Mỗi năm, công ty đều trích một phần kinh phí để tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi tập trung nhiều vào những địa bàn còn khó khăn của địa phương. Những phần đóng góp tuy không quá lớn, nhưng được duy trì thường xuyên, bởi chúng tôi luôn xác định đây vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, vừa là cách thiết thực để góp sức cùng địa phương chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Anh Đặng Duy Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Gia Thịnh MC đại diện doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ trao tặng công trình điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho xã Lục Hồn.

Thành phố Quảng Ninh đang mở ra không gian phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nhân trẻ về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Với sức trẻ, sự năng động và tinh thần sẻ chia, mỗi doanh nhân không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp vững mạnh mà còn chủ động góp sức cho cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò và dấu ấn của doanh nghiệp trẻ trong hành trình phát triển của thành phố hôm nay.