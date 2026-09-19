Doanh nghiệp trẻ chủ động đón cơ hội mới

Bước vào chặng đường phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đang mở ra nhiều dư địa và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp. Nắm bắt xu thế đó, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đã chủ động đầu tư công nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường. Sự năng động, dám nghĩ, dám làm đang trở thành nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy thành phố phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Tại một khách sạn trên địa bàn phường Tuần Châu, hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 20kWp do Công ty CP AnyShare thi công, lắp đặt từ năm 2024 đến nay vẫn vận hành ổn định. Từ việc cung cấp thiết bị năng lượng, doanh nghiệp đã từng bước phát triển theo hướng cung cấp giải pháp trọn gói, tích hợp ứng dụng quản lý, giám sát vận hành, đồng thời duy trì dịch vụ kiểm tra, bảo trì định kỳ, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và bền bỉ.

Hiệu quả của giải pháp được thể hiện rõ qua chi phí sử dụng điện. Trước đây, mỗi tháng khách sạn phải chi khoảng 15-17 triệu đồng tiền điện; từ khi đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành, khoản chi này giảm xuống còn khoảng 5 triệu đồng, tương đương mức tiết kiệm trên 50%. Cùng với hiệu quả kinh tế, việc quản lý hệ thống qua ứng dụng giúp chủ cơ sở thuận tiện theo dõi tình trạng vận hành, kịp thời nắm bắt các thông số và chủ động trong quá trình sử dụng.

Anh Phạm Tiến Chung, chủ khách sạn tại phường Tuần Châu, cho biết: Hệ thống hoạt động ổn định, ứng dụng quản lý thuận tiện, dễ theo dõi. Đặc biệt, các dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo trì được Công ty CP AnyShare thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, tạo sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Hệ thống sạc ô tô điện trên địa bàn phường Bãi Cháy hoạt động qua nền tảng số chia sẻ tiện ích công cộng AnyShare do Công ty CP AnyShare phát triển.

Từ hiệu quả của những công trình điện mặt trời đã triển khai trên thực tế, Công ty CP AnyShare tiếp tục mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực gắn với giao thông xanh và đô thị thông minh. Doanh nghiệp đang phát triển nền tảng số chia sẻ tiện ích công cộng AnyShare, hướng tới kết nối các điểm cung cấp với người sử dụng dịch vụ trên cùng một hệ thống. Trước mắt, nền tảng được ứng dụng tại các trạm sạc dành cho ô tô điện, xe máy điện, sau đó từng bước mở rộng sang những tiện ích thông minh khác.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Công ty CP AnyShare, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng thành phố Quảng Ninh trong tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, góp phần phát triển năng lượng sạch và hệ thống tiện ích đô thị thông minh. Hướng đi này thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trẻ trong việc nắm bắt xu thế công nghệ, đón đầu nhu cầu mới của thị trường và tham gia vào quá trình hình thành không gian đô thị hiện đại.

Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp trẻ hoạt động trong ngành dịch vụ cũng đang chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực phục vụ để thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Doanh nghiệp của anh Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, mới đây đã cải tạo, nâng cấp khu dịch vụ nhà hàng, nâng công suất phục vụ lên khoảng 2.500 khách cùng thời điểm. Việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, quy mô và chất lượng dịch vụ được doanh nghiệp xác định là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, chất lượng cao của thị trường, đồng thời đón bắt những cơ hội phát triển đang mở ra trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Trung tâm hội nghị tiệc cưới Koruna Palace của doanh nhân trẻ Khúc Đình Phương mới được nâng cấp chất lượng và quy mô phục vụ 2.500 người cùng thời điểm.

Cùng với sự phát triển của từng doanh nghiệp, tinh thần đổi mới đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân trẻ Quảng Ninh. Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh hiện quy tụ gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo thành lực lượng có lợi thế về sự năng động, khả năng tiếp cận công nghệ mới và tinh thần sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Trong chặng đường phát triển mới, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ nhau đổi mới được xem là hướng đi quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp trẻ mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ những giải pháp năng lượng xanh, nền tảng công nghệ đến việc đầu tư nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, mỗi bước chuyển của doanh nghiệp đều góp phần hình thành một hệ sinh thái kinh doanh năng động, sáng tạo hơn.

Không chỉ tạo ra giá trị và việc làm, sự chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp trẻ còn góp phần đưa những xu hướng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất và dịch vụ thông minh vào thực tiễn. Khi mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần cùng thành phố Quảng Ninh khai mở những dư địa phát triển mới, hướng tới một nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững.