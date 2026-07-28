Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết phối hợp truyền thông

Sáng 28/7, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết chương trình phối hợp truyền thông năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, phát biểu tại lễ ký kết.

Theo chương trình phối hợp, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, bao gồm: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và nền tảng số.

Hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa, công nghệ số mới trong quản trị, sản xuất kinh doanh; các mô hình ứng dụng hiệu quả công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác truyền thông.

Chương trình phối hợp giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh với tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ trong tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân Quảng Ninh thời kỳ mới. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh cộng đồng doanh nhân trẻ Quảng Ninh năng động, sáng tạo, tiên phong; quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách của tỉnh; tạo cầu nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền.