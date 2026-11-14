Hội nghị Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính thường niên 2026

Sáng 14/11, tại phường Bãi Cháy, Diễn đàn Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCCA) tổ chức Hội nghị Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính thường niên 2026 - Finance Leadership Summit 2026, với chủ đề “Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới”.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu, là các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đội ngũ kế toán trưởng, giám đốc tài chính giàu kinh nghiệm đến từ những tập đoàn, tổng công ty và tổ chức hàng đầu Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Cùng với yêu cầu hội nhập quốc tế, những thay đổi trong chính sách, pháp luật về tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ kế toán trưởng và giám đốc tài chính. Không chỉ thực hiện chức năng ghi nhận, kiểm soát và báo cáo tài chính, đội ngũ này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro, phân bổ nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp đã chia sẻ những định hướng, yêu cầu mới đối với lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh đối với đội ngũ kế toán trưởng, giám đốc tài chính.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV chia sẻ về vai trò, vị trí của kế toán trưởng và giám đốc tài chính trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được nghe nhiều tham luận chuyên sâu về tình hình kinh tế, chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới và vai trò của kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong kiến tạo giá trị, thúc đẩy tăng trưởng; vai trò của CFO trong tương lai, hướng tới phát triển bền vững; tác động của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đối với nghề nghiệp tài chính, kế toán, kiểm toán…

Hội nghị cũng tổ chức các phiên tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia tài chính và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn. Các phiên tọa đàm tập trung trao đổi về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong mắt nhà quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp; năng lực dẫn dắt tài chính, kiến tạo giá trị, thúc đẩy tăng trưởng; tổ chức bộ máy và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Đại diện VCCA trao chứng nhận vinh danh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện.

Các thành viên VCCA được trao tặng vinh danh hạng kim cương.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội nghị tổ chức vinh danh các thành viên VCCA có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng nghề nghiệp, đặc biệt là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối chuyên môn, hội nghị Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính thường niên 2026 góp phần cập nhật xu hướng quản trị tài chính hiện đại, tăng cường kết nối cộng đồng nghề nghiệp. Đồng thời thúc đẩy vai trò của đội ngũ kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong tham gia hoạch định chiến lược, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.