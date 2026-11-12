Tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Sáng 12/11, trong phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp FDI

Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp lớn, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết đây là vấn đề Bộ rất trăn trở.

Theo Bộ trưởng, cần sửa đổi Luật Đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, điều chỉnh chính sách hỗ trợ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả đầu ra cụ thể của doanh nghiệp FDI để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có những chính sách yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp lớn hỗ trợ, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải nỗ lực vươn lên, làm chủ công nghệ, tập trung vào những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Tài chính. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng cho biết hiện cả nước có khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 98,4%; 76% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Vì vậy, cần có cơ chế tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, qua đó mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn.

Dẫn trường hợp Samsung, Bộ trưởng cho biết Bộ đã đề nghị tập đoàn này, khi đầu tư vào Việt Nam, cần kết nối với các viện nghiên cứu và trường đại học trong nước để đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; đồng thời lựa chọn doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung.

Theo đó, Samsung sẵn sàng hợp tác và đã nhiều lần dành kinh phí kết nối với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ đào tạo từ quản trị đến quy trình kiểm tra sản phẩm.

Đánh giá đây là những bước đi nhằm tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính kỳ vọng sau khi Luật Đầu tư mới ra đời, sự kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng mục tiêu đặt ra khi sửa đổi luật.

Tạo điều kiện tối đa để người dân và doanh nghiệp kinh doanh

Trước băn khoăn của đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Hà Nội) về tình trạng hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang rất cần điều kiện để tích lũy vốn, mở rộng sản xuất, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ giảm, giãn thuế đến cắt giảm thủ tục hành chính.

Các chính sách mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm động lực để khu vực này phát triển.

Năm 2026, quy mô các chính sách miễn, giảm và giãn thuế ước khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh chính sách thuế, việc kiểm soát giá đầu vào như xăng dầu và điện cũng được Chính phủ thực hiện.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng cho biết doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp được miễn thuế trong ba năm. Một số chính sách khác gồm nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế lên một tỷ đồng, giảm 30% nghĩa vụ thuế với doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng.

Về đề xuất nghiên cứu cơ chế để địa phương được hưởng lợi nhiều hơn từ phần tăng thu ngân sách bền vững do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả tạo ra, Bộ trưởng cho biết Luật Ngân sách nhà nước đã quy định tương đối rõ việc phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp. Hiện ngân sách Trung ương được hưởng 100% từ 18 nguồn thu, trong khi ngân sách địa phương có hơn 20 khoản thu được hưởng toàn bộ.

Theo Bộ trưởng, phần lớn nguồn thu thuộc ngân sách địa phương gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn, trong đó có đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, việc hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này phát triển không chỉ tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng mà còn giúp địa phương mở rộng nguồn thu.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) về những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để chuyển kết quả cải cách thủ tục hành chính thành lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được Bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Những cải cách thời gian qua đã giúp giảm 53% thời gian tuân thủ và 55% chi phí cho doanh nghiệp. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát các quy định theo hướng thông thoáng, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chính đáng của doanh nghiệp.

Các lĩnh vực được ưu tiên cải thiện gồm thủ tục gia nhập thị trường, thủ tục thuế, tiếp cận đất đai và tín dụng. Trong đó, thủ tục thuế sẽ tiếp tục được đơn giản hóa, giúp người nộp thuế thực hiện thuận tiện hơn.

Bộ trưởng cũng đề cập việc nâng ngưỡng doanh thu và lựa chọn phương pháp tính thuế, gồm phương pháp khấu trừ hoặc tính theo doanh thu, với phạm vi bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về tiếp cận đất đai, quy định yêu cầu các địa phương dành tối thiểu 20% quỹ đất trong các khu, cụm công nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng tiếp cận vốn là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, cần được quan tâm tháo gỡ khó khăn.