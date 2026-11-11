Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027 bảo đảm đồng bộ, khả thi

Ngày 11/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, trong đó tập trung vào phương án giao chỉ tiêu và kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình mới, vừa duy trì đà tăng trưởng, khai thác các tiềm năng, lợi thế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ, thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, tháng, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, Quảng Ninh đã có 18/21 chỉ tiêu KT-XH, môi trường đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP cả năm đang phấn đấu đạt 13,21%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 20,46% so với năm 2025. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào phát triển chung của thành phố.

Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, thành phố xác định mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics và thương mại biên giới.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kế hoạch xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế.

Theo dự thảo, Quảng Ninh dự kiến đặt ra 40 chỉ tiêu KT-XH, môi trường. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách nhà nước, GRDP bình quân đầu người phấn đấu cao hơn năm 2026. Cùng với đó, thành phố xây dựng mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 15,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10-11%, nhập khẩu tăng 11-12%; phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.000; tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên...

Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88,5%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 97,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46%...

Đặc biệt, ngay sau khi thành phố thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, UBND thành phố sẽ xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cụ thể hóa theo từng quý, từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; gắn chỉ tiêu với trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đánh giá sát tình hình, làm rõ những chỉ tiêu đạt, vượt và chưa đạt kế hoạch; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đối với kế hoạch năm 2027, đồng chí yêu cầu việc xây dựng và giao chỉ tiêu phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi; đồng thời thể hiện quyết tâm cao, khai thác hiệu quả các dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Các chỉ tiêu phải được rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; những chỉ tiêu đề xuất thấp hơn hoặc chưa tương xứng với kết quả thực hiện năm 2026 phải được nghiên cứu, điều chỉnh hoặc giải trình cụ thể.

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng phải được lượng hóa theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý, gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động xác định nguồn lực, phương án bù đắp khi có biến động, không để bị động trong điều hành.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung các giải pháp tạo đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, bị động. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, phương án giao chỉ tiêu và dự thảo kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2027, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tạo cơ sở triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.