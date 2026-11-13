Người cao tuổi Quảng Ninh phát huy vai trò trong xây dựng cộng đồng

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, người cao tuổi (NCT) thành phố Quảng Ninh không chỉ là điểm tựa tinh thần của mỗi gia đình mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Hiện nay, thành phố Quảng Ninh có gần 250.000 NCT, trong đó khoảng 170.000 NCT tham gia sinh hoạt các cấp hội, chi hội. Năm 2026, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Hội NCT trên địa bàn thành phố từng bước được kiện toàn, ổn định hoạt động.

Hội Người cao tuổi thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2026.

Đặc biệt, sau Đại hội Hội NCT thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, công tác củng cố tổ chức Hội được đẩy mạnh. Đến cuối tháng 10/2026, toàn thành phố có 54/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành kiện toàn tổ chức Hội, tạo nền tảng để phát huy vai trò NCT trong đời sống xã hội.

Không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, các cấp Hội NCT trên địa bàn thành phố còn tích cực vận động NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Toàn thành phố có hàng chục nghìn NCT đảm nhiệm các công việc tại thôn, khu phố, tham gia cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, tổ hòa giải, tổ liên gia và các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Với sự từng trải, am hiểu phong tục, tập quán và có uy tín trong cộng đồng, nhiều NCT trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Tằng Tắng Sày, người uy tín, hội viên Chi hội Người cao tuổi bản Lý Sáy (xã Quảng Tân), tích cực góp sức vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiêu biểu là ông Tằng Tắng Sày, ở bản Lý Sáy (xã Quảng Tân), hơn 11 năm qua được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín luôn tận tâm với công việc chung. Mỗi khi trong bản xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, ông Sày chủ động gặp gỡ, lắng nghe, dùng tình làng nghĩa xóm để phân tích, khuyên giải, giúp các gia đình tìm được tiếng nói chung.

Không chỉ tích cực tham gia hòa giải, ông còn đề xuất xây dựng chân quỹ Chi hội NCT trên tinh thần tự nguyện, công khai, phù hợp điều kiện từng hội viên. Nguồn quỹ được định hướng sử dụng để hỗ trợ những trường hợp khó khăn đột xuất, đồng thời tạo điều kiện cho hội viên mượn vốn phát triển sinh kế.

Cùng với tham gia công tác xã hội, nhiều NCT trên địa bàn thành phố vẫn miệt mài lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 3.000 NCT được ghi nhận làm kinh tế giỏi ở các cấp. Không ít hội viên NCT còn tích cực truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, vận động con cháu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Đáng chú ý, trong xu thế chuyển đổi số, nhiều NCT đã chủ động tiếp cận điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng trực tuyến để trao đổi thông tin, kết nối với người thân và tham gia hoạt động cộng đồng.

Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo hội người cao tuổi và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố, tháng 8/2026.

Song hành với việc phát huy vai trò NCT, công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hàng chục nghìn suất quà được trao tới NCT có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động chúc thọ, mừng thọ được tổ chức trang trọng, thể hiện truyền thống kính lão, trọng thọ của dân tộc.

Tháng hành động vì NCT Việt Nam (tháng 10) tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ngày càng phát triển, tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đến nay, toàn thành phố có 211 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần hỗ trợ hội viên về sức khỏe, tinh thần và sinh kế, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Theo Chủ tịch Hội NCT thành phố Quảng Ninh Vũ Hồng Hải, sự đóng góp tích cực của đội ngũ NCT trên địa bàn thành phố đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; những việc làm phù hợp với sức khỏe như giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ phố, chăm sóc cây xanh, vận động gia đình và cộng đồng hạn chế rác thải, NCT tiếp tục nêu gương trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ NCT càng khẳng định giá trị tốt đẹp của phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” trên địa bàn thành phố.