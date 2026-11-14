Hungary thu giữ gần 20 triệu USD tiền mặt trong cuộc điều tra cựu bộ trưởng dưới thời ông Orbán

Giới chức Hungary ngày 13/11 thông báo thu giữ khoảng 19,5 triệu USD tiền mặt được cất giấu tại nhiều địa điểm, trong đó có một phần được chôn dưới đất, trong khuôn khổ cuộc điều tra cựu Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Miklós Seszták dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Ảnh: AP

Theo Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia Hungary - cơ quan mới được thành lập dưới thời chính phủ mới của Hungary, được trao quyền điều tra và truy tố các vụ việc liên quan đến sử dụng sai mục đích công quỹ và nghi vấn tham nhũng, số tiền được tìm thấy sau hai ngày khám xét tại thủ đô Budapest và ba hạt. Tiền mặt được cất giấu trong các khu rừng, công trình nông nghiệp, nhà kho, một nhà dân và một két sắt đặt tại địa điểm bí mật. Tổng số tiền thu giữ gồm hơn 5 tỷ forint, khoảng 2,6 triệu euro và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương khoảng 19,5 triệu USD. Vụ thu giữ nằm trong quá trình tố tụng hình sự đối với ông Seszták, người từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Quốc gia dưới thời ông Orbán. Ông này bị nghi nhận hơn 37,2 triệu USD tiền hối lộ và hoa hồng bất chính liên quan đến các hợp đồng mua sắm phương tiện của công ty xe buýt thuộc sở hữu nhà nước cũng như các dự án xây dựng công. Ông Seszták bị cảnh sát tạm giữ vào cuối tháng 9.

Thủ tướng Péter Magyar cùng ngày cho biết 12 nhân viên Kho bạc Nhà nước Hungary đã mất 8 giờ để kiểm đếm số tiền thu giữ bằng 5 máy đếm tiền. Ông tuyên bố phát hiện này đánh dấu sự chấm dứt của "mafia Fidesz-KDNP", ám chỉ liên minh cầm quyền trước đây của ông Orbán. Trên mạng xã hội Facebook, ông Magyar gọi cựu thủ tướng là "trùm mafia" và đảng Fidesz là "tổ chức tội phạm".

Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch điều tra các sai phạm bị cáo buộc dưới thời ông Orbán. Trước đó, cảnh sát đã tạm giữ em trai của cựu thủ tướng để điều tra nghi vấn buôn người và lợi dụng quan hệ để trục lợi. Một số cựu quan chức khác, trong đó có cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương György Matolcsy, cũng đang bị tạm giữ vì nghi vấn gian lận và tham nhũng.

Ông Orbán, người thất bại trước đảng Tisza trung hữu của ông Magyar trong cuộc bầu cử tháng 4/2026, đã chỉ trích các cuộc điều tra và việc bắt giữ quan chức dưới thời mình, cho rằng đây là hành động chuyên quyền nhằm loại ông khỏi đời sống chính trị.