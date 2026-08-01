Mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục, Hungary chuẩn bị dừng toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Paks

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 31/7 cho biết nhà máy điện hạt nhân Paks – nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này – sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn lần đầu tiên trong lịch sử do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Ông cũng cảnh báo nhà máy có thể mất nhiều tuần mới có thể vận hành trở lại.

Nhà máy điện hạt nhân MVM Paks ở thành phố Paks, Hungary. Nhà máy đang phải giảm công suất do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Ảnh: AP.

Nhà máy Paks, nằm cách thủ đô Budapest khoảng 90 km về phía nam, hiện chỉ phát điện với công suất khoảng 965 MW, chưa đến một nửa so với mức công suất thông thường 2.000 MW.

Paks sử dụng nước từ sông Danube để làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, mực nước xuống quá thấp khiến hệ thống bơm gặp khó khăn trong việc đưa đủ lượng nước cần thiết vào nhà máy.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ngay tại nhà máy, Thủ tướng Magyar cho biết việc cắt giảm công suất phát điện đã được triển khai trong ngày 31/7, đồng thời cảnh báo toàn bộ nhà máy nhiều khả năng sẽ phải dừng hoạt động vào ngày 4 hoặc 5/8. Ông khẳng định quá trình dừng các lò phản ứng sẽ được thực hiện an toàn và không gây rủi ro cho người dân cũng như môi trường.

Được xây dựng từ thời Liên Xô với bốn lò phản ứng, nhà máy Paks hiện cung cấp gần một nửa sản lượng điện của Hungary. Nếu phải dừng hoàn toàn, đây sẽ là lần đầu tiên điều này xảy ra trong 44 năm hoạt động của nhà máy.

Hungary và nhiều nước Trung Âu đã trải qua nhiều tháng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng đến du lịch, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp, đồng thời phản ánh những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo dự báo, khu vực chưa có khả năng xuất hiện mưa đáng kể trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần tới, khiến mực nước sông Danube khó có khả năng phục hồi.

Theo ông Magyar, trong 20 năm qua, mực nước sông Danube chỉ tăng trong tháng 8 vào ba thời điểm. Ông cảnh báo mực nước tại khu vực nhà máy Paks có thể giảm xuống mức âm 144 cm, thấp hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục âm 98 cm ghi nhận vào năm 2018.

Theo quy định vận hành, khi mực nước xuống dưới ngưỡng âm 134 cm, nhà máy buộc phải dừng toàn bộ các lò phản ứng. Mực nước âm không có nghĩa là dòng sông cạn kiệt mà chỉ cho thấy mặt nước đã thấp hơn mốc "0" dùng làm chuẩn đo của trạm thủy văn.

Trước nguy cơ thiếu điện, Chính phủ Hungary đã kêu gọi các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng tự nguyện cắt giảm lượng điện sử dụng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ.

Tập đoàn năng lượng MOL cho biết sẽ giảm khoảng 65 MWh điện tiêu thụ, tương đương khoảng 40% mức tiêu thụ điện thông thường.

Ngoài ra, Thủ tướng Magyar cũng đề xuất hoãn các phiên họp Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 4 và 5/8 nhằm tiết kiệm điện, đồng thời yêu cầu tất cả cơ quan nhà nước tắt hệ thống chiếu sáng trang trí từ ngày 3/8 để góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.