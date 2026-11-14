Hướng về ngày hội lớn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, góp phần tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương. Không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy các phong trào tại cơ sở.

Phần thi của xã Ba Chẽ tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cụm thi số 7, tháng 11/2026. Ảnh: Phạm Lợi (xã Ba Chẽ)

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là ngày hội toàn dân, ngay từ đầu tháng 11, Ủy ban MTTQ xã Ba Chẽ đã ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội trên toàn địa bàn xã. Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm, thông qua việc vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cụm FM; cổng thông tin điện tử thành phần, trang Fanpage, mạng xã hội của cộng đồng, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Uỷ ban MTTQ xã còn khuyến khích nhân dân tham gia chia sẻ hình ảnh, video về ngày hội trên mạng xã hội, bảo đảm nội dung chính xác, phù hợp và an toàn thông tin. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các tổ chức thành viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; lồng ghép tuyên truyền về truyền thống MTTQ, Ngày hội Đại đoàn kết với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bà Chu Thị Huyền, Phó Chủ tịch MTTQ xã Ba Chẽ, cho biết: Hướng về ngày hội, Uỷ ban MTTQ xã tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thăm hỏi động viên gia đình chính sách, người có công; trợ giúp người khó khăn. Cùng với đó, thăm hỏi, trao tặng quà, Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; khởi công, hoàn thành các công trình dân sinh.

Bên cạnh đó, ra mắt các mô hình tự quản về ANTT, ATGT và bảo vệ môi trường; tổ chức dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường thôn, đảm bảo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; trồng hoa, cây xanh… trên các tuyến đường.

Cùng với xã Ba Chẽ, những ngày này, khắp các khu dân cư toàn thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua sôi nổi hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Như ở phường Bãi Cháy, trước, trong và sau ngày hội, Uỷ ban MTTQ phường chủ trì tổ chức các hoạt động như: Gặp mặt, giao lưu các đại biểu văn nghệ sĩ trên địa bàn phường; đêm nghệ thuật hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết; giải thi đấu bóng chuyền hơi phường Bãi Cháy năm 2026.

Bên cạnh đó là liên hoan Tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố; khởi công dự án xây dựng, tôn tạo đền Cái Lân Hạ; khởi công dự án xây dựng, tôn tạo đền Hùng Thắng.

Từ đầu tháng 11, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Quảng Ninh, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đông đảo nhân dân tham gia Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) ngày 1/11. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, Quảng Ninh tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đối với chuỗi hoạt động hưởng ứng, các địa phương đã cơ bản bám sát chỉ đạo của thành phố, tổ chức thiết thực, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.

Đặc biệt, mỗi địa phương có một hoạt động mang bản sắc riêng, mỗi khu dân cư có một việc làm thiết thực, mỗi gia đình có một hành động đẹp, để những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Phường Liên Hòa họp dân để tặng thùng rác và bình phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đang đến gần, mang theo niềm vui và sự mong đợi của đông đảo người dân tại các khu dân cư.

Những hoạt động chuẩn bị, những phong trào thi đua thiết thực tiếp tục góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, sự đồng thuận trong nhân dân, cùng hướng tới xây dựng các khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, phát triển.