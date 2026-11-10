Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận những tháng cuối năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Sáng 10/11, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì và chỉ đạo các hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ, giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể hóa các kết luận, định hướng của Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là rà soát, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công tác năm 2026. Các quy chế, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở xác định rõ cơ chế lãnh đạo, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát được triển khai song song với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nền nếp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao; trong đó, ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ tại các kết luận trước, nhất là kết luận Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và Hội nghị giao ban tháng 10/2026. Đồng thời, rà soát tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao công trình cột cờ Đảo Trần - Đảo Thanh niên trong năm 2026.

Đối với các hoạt động trọng tâm trong tháng 11, đồng chí yêu cầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại 100% thôn, khu dân cư; tổ chức hội nghị tôn vinh các mô hình tiêu biểu của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, mô hình “Dân vận khéo”, điển hình thực hiện dân chủ ở cơ sở và Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa.

Cùng với đó, tập trung giải quyết kiến nghị của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và chăm lo an sinh xã hội. Trong đó, khẩn trương tổng hợp, phân loại, tham mưu xử lý và theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân - Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng thời, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về chuyển đổi số, thủ tục hành chính, dịch vụ công; tiếp tục vận động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; rà soát đối tượng, phân công cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu trẻ em đến năm 18 tuổi; chủ động chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2027 và tổ chức mừng thọ đầu năm.

Đồng chí cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ về tổ chức, cán bộ và chuyển đổi số. Trong đó, hoàn thành việc công nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại 54/54 xã, phường, đặc khu trong tháng 11/2026; đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các hội bảo đảm chu đáo. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, phương án nhân sự, trụ sở, tài sản, phương tiện và các điều kiện hoạt động; hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026, xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và chương trình công tác năm 2027; rà soát, kiểm đếm kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mô hình, công trình, phần việc; tập trung chuẩn bị công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, bảo đảm khách quan, thực chất.