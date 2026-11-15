Chương trình nghệ thuật “Thanh âm miền di sản”

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tối 15/11, phường Bãi Cháy phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật thành phố Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh âm miền di sản”.

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện một số sở, ngành.Cùng tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên. Đông đảo nhân dân và du khách đã đến xem chương trình.

Mở màn chương trình là tiết mục mashup “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” do Lê Quang sáng tác, với phần biểu diễn của các nghệ sĩ Đức Lương, Đức Bắc, Thành Trung cùng tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật thành phố Quảng Ninh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, phường Bãi Cháy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Đặc biệt, trên địa bàn phường có Nhà hát Nghệ thuật thành phố Quảng Ninh, một đơn vị có truyền thống và là nòng cốt đóng góp quan trọng trong tổ chức, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là lợi thế để phường Bãi Cháy tăng cường kết nối, phối hợp với đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp, phát huy tiềm năng sáng tạo VHNT, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành, phường Bãi Cháy và đông đảo nhân dân đến xem chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ đã mang đến cho nhân dân và du khách 13 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, chia làm 2 chương: “Cội nguồn tinh hoa – Hồn thiêng đất Việt” và “Sắc màu di sản - Khát vọng Quảng Ninh". Đây là những tiết mục mang đậm sắc màu di sản văn hóa, là niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và quê hương đất nước đang vững bước trên hành trình phát triển.

Tiết mục “Giai điệu Tổ quốc” do Trần Tiến sáng tác, được NSƯT Hương Sen, Nghệ sĩ Vùng mỏ Tuấn Ngọc, Nghệ sĩ Vùng mỏ Duy Hưng cùng tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật thành phố Quảng Ninh biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm miền di sản” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của VHNT đến với cộng đồng.