Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương khảo sát thực tiễn phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Quảng Ninh

Chiều 2/11, đoàn công tác của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Quảng Ninh để nghiên cứu, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, TP Quảng Ninh đạt nhiều kết quả trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là sự tham gia của người dân vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạch định chính sách, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị được quan tâm thực hiện; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ. Thành phố từng bước đổi mới phương thức quản lý, hướng tới quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu số.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả, đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Đề án.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh TP Quảng Ninh xác định trọng tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tiếp nhận, đối thoại và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát huy dân chủ ở cấp xã, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng hướng về khu dân cư, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực; công tác chăm lo đời sống công nhân, tổ chức đối thoại và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm hiệu quả việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động cho chính quyền cơ sở; đồng thời có phương thức phù hợp để các nhóm đối tượng như người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của chính quyền.

Thành ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, bổ sung các mô hình, cách làm từ thực tiễn địa phương, qua đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đề án.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ thành phố cùng các sở, ban, ngành trong phối hợp, chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn khảo sát. Từ thực tiễn của Quảng Ninh, đồng chí nhấn mạnh, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, trước hết là lắng nghe, đối thoại và giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người dân.

Để hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ, đồng chí đề nghị thành phố rà soát đồng bộ các quy định pháp luật có liên quan, bám sát Chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị; nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ tiêu chí “Ba công khai, ba giám sát” trong quý I/2027, làm căn cứ để MTTQ các cấp giám sát việc thực hiện của các cơ quan nhà nước.

Đối với dự thảo Nghị quyết, đồng chí đề nghị bổ sung, phân tích rõ những hạn chế trong phát huy trí tuệ, sáng kiến của nhân dân; đồng thời nhận diện tình trạng lợi dụng dân chủ để chống phá. Đặc biệt, cần làm rõ vai trò chủ động của người dân, chuyển từ vị thế là đối tượng được lấy ý kiến sang thực sự trở thành chủ thể đề xuất, tham gia xây dựng và lựa chọn những công việc vì lợi ích chung.

Đồng chí khẳng định, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, chắt lọc những kinh nghiệm, mô hình và cách làm từ thực tiễn Quảng Ninh để bổ sung vào báo cáo tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm các chủ trương khi ban hành có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn mới.