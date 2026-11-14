Huy động sức dân trong xây dựng lối sống xanh

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố, phong trào tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngõ xóm, khu phố đang được triển khai sôi nổi. Không chỉ dừng lại ở những buổi ra quân làm sạch cảnh quan, các địa phương, tổ chức đoàn thể còn đưa việc bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Từ sự chung tay của cộng đồng, những việc làm thiết thực đang góp phần hình thành lối sống xanh, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phường Hoành Bồ ra quân tổng VSMT chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực lên tài nguyên ngày càng gia tăng, xây dựng cộng đồng văn minh không thể tách rời yêu cầu bảo vệ môi trường và hình thành lối sống xanh. Đây cũng là một nội dung thiết thực đang được lan tỏa trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại phường Hoành Bồ, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc phát động các phong trào thi đua và ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn vào ngày 8/11 vừa qua.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt triển khai vệ sinh trên 3 tuyến đường, từ Quốc lộ 279 đến ngã tư Bưu điện Lê Lợi, cổng Trường THCS Trới (cơ sở 2) và Nhà văn hóa khu Bằng Xăm cũ. Người dân cùng các lực lượng tham gia thu gom rác, phát quang cây cỏ, bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc, trồng bổ sung cây xanh và hoa. Chỉ sau một buổi sáng, với sự tham gia của khoảng 500 người, gần 5km đường trục chính đã được vệ sinh, phát quang, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư.

Gần 5km đường trục chính trên địa bàn phường Hoành Bồ được vệ sinh, phát quang, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư.

Ông Nguyễn Thái Sơn, khu trưởng khu phố 7 (phường Hoành Bồ), cho biết: Đợt ra quân không chỉ tập trung làm sạch đường phố mà còn giúp thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người dân. Các hộ gia đình được tuyên truyền, vận động không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; chủ động thu gom, phân loại rác thải và giữ gìn vệ sinh khu vực trước cửa nhà. Đây cũng là cách để mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với không gian sống chung.

Xác định VSMT là công việc cần thực hiện thường xuyên, phường Yên Tử đã duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Hoạt động được triển khai tại các khu, phố, cơ quan, trường học, trạm y tế và khu vực công cộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Tùy điều kiện thực tế, từng khu chủ động lựa chọn những tuyến đường, khu vực cần tập trung vệ sinh, phân công công việc phù hợp. Qua đó, việc chỉnh trang cảnh quan được thực hiện thường xuyên hơn, hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng, cây cối mọc um tùm gây mất mỹ quan. Nhằm tạo khí thế phấn khởi hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 9/11 vừa qua, phường đã tiếp tục ra quân tổng VSMT tại tất cả các khu phố.

Phường Yên Tử ra quân tổng VSMT tại tất cả các khu phố.

Trong buổi ra quân, các lực lượng tích cực quét dọn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh các tuyến đường, ngõ, ngách và khu vực nhà văn hóa. Mỗi người một việc, cùng góp sức làm sạch đường làng, ngõ phố, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư. Không khí lao động sôi nổi thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa nhân dân và các đơn vị trong những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo vệ cảnh quan, hướng tới phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Cùng với việc các địa phương duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức các đợt ra quân tổng VSMT, nhằm thay đổi thói quen xử lý rác thải trong mỗi gia đình, Hội LHPN thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị triển khai thí điểm mô hình "Trạm xanh cộng đồng" tại khu 4, phường Hồng Gai. Đây là mô hình hướng đến việc đưa hoạt động phân loại, thu gom rác tái chế và thực hành tiêu dùng xanh đến gần hơn với người dân, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong mỗi căn bếp, mỗi gia đình.

Tham gia mô hình "Trạm xanh cộng đồng", các đại biểu được hướng dẫn xử lý rác tại nguồn.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn với sự tham gia của 100 đại biểu là các bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt và thành viên mô hình trên địa bàn.

Ông Trần Văn Chấp, khu trưởng khu 4 (phường Hồng Gai), chia sẻ: Qua tập huấn, chúng tôi đã được cập nhật chủ trương, quy định về bảo vệ môi trường; tìm hiểu thực trạng, tác động của rác thải sinh hoạt và kỹ năng phân loại rác tại hộ gia đình. Đặc biệt, chúng tôi còn được tham gia thực hành xử lý rác thải thực phẩm bằng men vi sinh, tận dụng nguồn rác hữu cơ để tạo phân bón phục vụ chăm sóc cây trồng. Cách làm này giúp người dân nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ việc phân loại rác và tận dụng phần rác hữu cơ phù hợp để làm phân bón. Đồng thời chúng tôi thấy, việc phân loại không phải là một quy trình phức tạp, mà có thể bắt đầu ngay từ khâu chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp căn bếp và chăm sóc cây xanh trong nhà.

Người dân phường Liên Hòa dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh dọc các tuyến đường khu dân cư.

Theo định hướng triển khai, "Trạm xanh cộng đồng" vừa là địa điểm tiếp nhận, phân loại, tập kết tạm thời rác tái chế, vừa là không gian tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hành phân loại rác tại nguồn. Mô hình hướng tới thúc đẩy tái sử dụng, tái chế, tiêu dùng xanh, từng bước hình thành ý thức coi rác tái chế là nguồn tài nguyên. Đồng thời, đây cũng là hướng tạo cơ hội thực hiện các mô hình sinh kế cho phụ nữ yếu thế.

Bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: Dự kiến ngày 21/11, mô hình "Trạm xanh cộng đồng" sẽ được khánh thành, ra mắt. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm tại khu dân cư trên địa bàn thành phố, thể hiện cách làm chủ động của tổ chức Hội trong vận động hội viên, phụ nữ và người dân tham gia bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng công nghệ số và huy động nguồn lực xã hội cũng được đặt ra nhằm hỗ trợ hoạt động của mô hình, tạo cơ sở đánh giá, hoàn thiện trước khi xem xét nhân rộng tại các địa bàn khác.

Phong trào "Ngày chủ nhật xanh" được duy trì tại các thôn, khu trên địa bàn thành phố đã giúp nâng cao trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Từ những tuyến đường được người dân cùng nhau làm sạch ở các thôn, khu đến việc sẽ đưa mô hình “Trạm xanh cộng đồng” vào hoạt động, có thể thấy công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư đang được triển khai bằng nhiều cách làm cụ thể.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, những hoạt động ấy càng có ý nghĩa khi tinh thần đoàn kết được thể hiện bằng chính sự tham gia, đóng góp của mỗi người dân. Khi được duy trì thường xuyên và trở thành ý thức tự giác, sức dân sẽ là nguồn lực quan trọng để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần hình thành những khu dân cư văn minh, đoàn kết.