Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với thành phố Quảng Ninh

Ngày 11/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Võ Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với UBND thành phố Quảng Ninh về chống khai thác IUU và phát triển thủy sản, vùng nguyên liệu, chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, kiểm tra tại cảng cá Vân Đồn.

Năm 2026, tổng sản lượng thủy sản của thành phố Quảng Ninh ước đạt trên 218.100 tấn; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 34.300 ha. Hoạt động nuôi biển tập trung vào các đối tượng có lợi thế và giá trị kinh tế cao như hàu, ngao, cá biển và một số đối tượng thủy sản khác. Kết quả này cho thấy ngành thủy sản đang đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế biển, tạo việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư ven biển, hải đảo.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, kiểm tra hiện trạng nuôi biển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Trong công tác chống khai thác IUU, thành phố đã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá; bảo đảm các tàu hoạt động khai thác thủy sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định. Đến ngày 10/11/2026, toàn thành phố có 4.166 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được quản lý, cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Đối với việc triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) và thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về chống khai thác IUU, đến nay, thành phố đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS và vượt ranh giới cho phép đã được xác minh, xử lý theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với phát triển thủy sản, vùng nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, thành phố định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, liên kết chuỗi; nâng cao chất lượng con giống và sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và các ý kiến, kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ninh cùng các thành viên đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Quảng Ninh trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Các nhiệm vụ được thực hiện có hệ thống, bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực, được thể hiện qua những số liệu cụ thể. Công tác quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng kết luận buổi làm việc.

Đồng chí cũng ghi nhận sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng của thành phố với chính quyền cơ sở trong phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng bộ và quyết liệt. Đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện các kiến nghị của đoàn công tác; tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về VMS và khai thác IUU; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng trong quản lý, giám sát chặt chẽ từng tàu cá, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU.