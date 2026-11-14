Chung tay làm đẹp môi trường

Những mô hình, phần việc bảo vệ môi trường đang ngày càng được nhân rộng tại các cơ sở hội, qua đó khẳng định vai trò của hội viên, nông dân Quảng Ninh trong việc thay đổi diện mạo nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Thành viên Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” thôn Đông Nam thu gom rác thải trên đồng ruộng. Ảnh: Hội Nông dân xã Đông Ngũ.

Thay vì để rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng trên đồng ruộng hay dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, hội viên nông dân thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ, đã cùng nhau hành động để cải thiện môi trường sống. Hằng tháng, các thành viên Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” thôn Đông Nam lại tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom rác thải nhựa, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh… Những việc làm tuy giản dị nhưng góp phần tạo diện mạo sạch đẹp cho khu dân cư, đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Được thành lập từ tháng 5/2026 với 15 thành viên, Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” trở thành nơi tập hợp những hội viên có chung mong muốn xây dựng môi trường nông thôn trong lành. Bà Nguyễn Thị Hồi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: “Chúng tôi thành lập câu lạc bộ để tập hợp hội viên cùng tham gia bảo vệ môi trường. Bên cạnh thu gom rác, vệ sinh đường làng, đồng ruộng, câu lạc bộ còn vận động người dân phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung”.

Hội Nông dân phường Đông Mai triển khai công trình “Nông dân Đông Mai chung tay xây dựng cánh đồng không rác”. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Mai.

Tại phường Đông Mai, thông điệp “Vì môi trường xanh – Vì nền nông nghiệp bền vững” được cụ thể hóa bằng công trình “Nông dân Đông Mai chung tay xây dựng cánh đồng không rác”, triển khai từ đầu tháng 10/2026. Công trình hướng đến thay đổi những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng có tác động trực tiếp đến môi trường sản xuất, như: thu gom rác sau mỗi buổi canh tác, không vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp trên đồng ruộng và giữ gìn vệ sinh các tuyến đường nội đồng. Bà Ngô Kim Tuyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Mai, cho biết: Thông qua công trình, Hội mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong thu gom, xử lý rác thải sản xuất, giữ gìn đồng ruộng xanh, sạch, an toàn. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Cùng với việc thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường nông thôn, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố cũng chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tập quán canh tác, sử dụng hợp lý vật tư nông nghiệp, giảm thiểu những tác động bất lợi đến môi trường. Tiêu biểu như mô hình “Nông dân sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn” khu vực đảo Bản Sen của Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn. Bà Phạm Thị Muôn, Tổ trưởng mô hình, cho biết: Bên cạnh phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường định kỳ, các thành viên còn được tập huấn về sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép. Đồng thời, mỗi thành viên phấn đấu xây dựng ít nhất một vườn mẫu hoặc khu sản xuất theo quy trình xanh và phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ hoặc truy xuất nguồn gốc.

Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn ra mắt mô hình “Nông dân sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn” khu vực đảo Bản Sen. Ảnh: Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn

Tính đến nay, các cấp Hội Nông dân đang duy trì hàng trăm mô hình nông dân gắn với bảo vệ môi trường như: "Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng", "Nói không với túi nilon và rác thải nhựa", “Nông dân bảo vệ môi trường”, "Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật"… Các mô hình này đang góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người nông dân, chủ động tham gia bảo vệ môi trường từ thói quen sinh hoạt, đến sản xuất.