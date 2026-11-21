Phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy truyền thống đoàn kết, các phong trào thi đua yêu nước tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ninh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Từ sự đồng thuận của người dân, những tuyến đường được mở rộng, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và mái ấm nghĩa tình được dựng xây, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngay từ cơ sở.

Tuyến đường Phong Lưu nhánh 1 tại phố Hoài Đức, phường Phong Cốc, dài gần 400m trước đây vốn rất nhỏ hẹp. Mặt đường chật chội khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường.

Ông Vũ Văn Thinh (ngoài cùng bên trái) khu phố Hoài Đức, phường Phong Cốc, chỉ phần diện tích đất gia đình đã hiến để mở rộng tuyến đường Phong Lưu nhánh 1.

Ngay khi có kế hoạch, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã kiên trì đến từng nhà để giải thích và vận động người dân đồng thuận. Thấu hiểu lợi ích chung, 16 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đã nhiệt tình hưởng ứng. Các gia đình đã tự nguyện hiến tổng cộng 450m2 đất để phục vụ giải phóng mặt bằng. Nghĩa cử cao đẹp của bà con giúp tạo mặt bằng sạch bàn giao nhanh chóng cho đơn vị thi công. Nhờ vậy, công trình được triển khai thuận lợi và đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Con đường mới khang trang sắp hoàn thành chính là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết tại khu phố.

Bà Nguyễn Thị Châm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Hoài Đức, chia sẻ: Khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường, chúng tôi đã xác định phải làm tốt công tác dân vận ngay từ đầu; tuyên truyền, phân tích rõ ý nghĩa thiết thực của công trình đối với đời sống nhân dân. Khu phố cũng đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên đi trước làm gương. Thấy cán bộ gương mẫu thực hiện, người dân rất tin tưởng và đồng thuận hiến đất ngay.

Là một trong những hộ đi đầu, ông Vũ Văn Thinh (khu phố Hoài Đức) cho biết: Dù tấc đất tấc vàng, nhưng nghĩ đến lợi ích chung của cả khu phố, tôi và các thành viên trong gia đình đều rất vui vẻ, phấn khởi tự nguyện hiến gần 30m2 đất đã có sổ đỏ để mở rộng tuyến đường. Ai cũng mong con đường mới sớm hoàn thành để việc đi lại, giao thương của bà con được thuận tiện, an toàn và khu phố thêm phần khang trang, sạch đẹp.

Song hành với chỉnh trang hạ tầng, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cũng được nhân rộng từ sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc. Tiêu biểu như tại xã Quảng La, mô hình nuôi ếch thương phẩm đang mở ra hướng sinh kế mới đầy triển vọng. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ tập huấn quy trình kỹ thuật bài bản. Nhờ áp dụng đúng phương pháp chăm sóc, đàn ếch sinh trưởng khỏe mạnh và cho tỷ lệ sống cao.

Sự liên kết chặt chẽ trong khâu tiêu thụ cũng giúp bà con yên tâm sản xuất, không lo đầu ra. Hiệu quả từ mô hình đã giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập đáng kể. Đây chính là điểm tựa để người dân ổn định đời sống và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Trương Văn Ngợi (thôn Bằng Cả, xã Quảng La) chia sẻ: Hội nông dân xã đã quan tâm, đưa những mô hình phù hợp với bà con vào hỗ trợ. Trong tương lai chúng tôi tiếp tục mở rộng chuồng trại, đảm bảo nuôi 1 năm 3 vụ, nâng tổng số lên 15 vạn con.

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Quảng La thăm mô hình nuôi ếch thương phẩm của anh Trương Văn Ngợi (thôn Bằng Cả).

Cùng với đó, tinh thần "tương thân tương ái" còn được cụ thể hóa qua các hoạt động chăm lo an sinh xã hội thiết thực. Tại xã Đầm Hà, công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo luôn nhận được sự chung tay của cả cộng đồng.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, địa phương đã huy động được tổng kinh phí 560 triệu đồng. Nguồn lực quý báu này đã kịp thời hỗ trợ 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở. Những mái ấm nghĩa tình được dựng xây giúp bà con yên tâm "an cư lạc nghiệp". Niềm vui trong những ngôi nhà mới đã tiếp thêm động lực để các hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, nghĩa tình đồng bào và sức mạnh khối đại đoàn kết ngày càng được bồi đắp bền chặt từ cơ sở.

Trong căn nhà mới khang trang, bà Phạm Thị Duyên (thôn Bình Hải, xã Đầm Hà) xúc động bày tỏ: Nhờ được xã, thôn, hội phụ nữ quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi số tiền 80 triệu đồng để thêm vào làm được căn nhà mới. Mẹ con tôi rất vui mừng, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới xây được nhà.

Từ 624 thôn, tổ dân phố toàn thành phố, tinh thần đại đoàn kết vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Sự chung sức, đồng lòng ấy đã khơi dậy nguồn lực nội sinh to lớn ngay từ cơ sở. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để quê hương không ngừng đổi mới, văn minh và phát triển bền vững.