Israel đóng cửa lãnh sự quán Anh

Giới chức Israel ngày 8/10 cho biết Lãnh sự quán Anh ở Đông Jerusalem đã “ngừng hoạt động” với tư cách lãnh sự quán và 20 nhà ngoại giao Anh sẽ rời Israel.

Rào chắn được dựng trên tuyến đường chính dẫn tới Lãnh sự quán Anh sau khi biển hiệu bên ngoài cơ quan này được tháo xuống tại Đông Jerusalem. Ảnh: AP.

Biển hiệu bên ngoài tòa Lãnh sự quán đã được tháo xuống. Tuy nhiên, phía Anh khẳng định đã đạt thỏa thuận với chính phủ Israel để một nhóm nhỏ nhà ngoại giao tiếp tục làm việc tại đây. Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao sau khi Israel tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán để đáp trả việc Anh cấm hoạt động thương mại với các khu định cư của Israel bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết Lãnh sự quán Anh ngừng hoạt động nhưng Anh sẽ duy trì một “nhóm công tác” gồm 7 nhà ngoại giao tại Israel với phạm vi hoạt động “rất hạn chế”. Ông cũng tuyên bố Israel sẽ không tiếp tục bỏ qua những gì ông gọi là “các cuộc tấn công ngoại giao” nhằm vào nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết tòa nhà sẽ không đóng cửa mà được đổi tên thành “Phái bộ Anh tại Jerusalem” sau các cuộc thảo luận với chính phủ Israel. Ông Miliband cho biết các nhà ngoại giao ở lại sẽ tiếp tục cung cấp “các dịch vụ thiết yếu” và làm việc với người Palestine, nhưng không nêu chi tiết. Ông Miliband nói thỏa thuận mới sẽ giúp Anh duy trì sự hiện diện lâu dài tại Jerusalem và tiếp tục đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Anh cho biết theo thỏa thuận hiện tại, nước này sẽ không có biện pháp đáp trả tương tự, chẳng hạn trục xuất các nhà ngoại giao Israel khỏi London.