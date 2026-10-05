Tình hình Trung Đông vẫn "nóng"

Nổi bật, Chính phủ Yemen ngày 4/10 tuyên bố phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát, trong bối cảnh giao tranh gia tăng quanh thành phố Taiz, miền Tây Nam nước này.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AP.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi cho biết chiến dịch nhằm khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ trên toàn lãnh thổ. Phát biểu từ Ả Rập Xê Út, ông Alimi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn.

Trong những ngày gần đây, Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ và đồng minh tại khu vực ngoại ô Taiz, làm gián đoạn tuyến đường quan trọng nối thành phố này với cảng Aden, nơi đặt trụ sở chính phủ Yemen. Houthi đã bao vây thành phố Taiz trong hơn một thập kỷ.

Trước đó, quân đội Yemen cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào “các mục tiêu quan trọng” tại thủ đô Sanaa và tỉnh Saada, giáp Ả Rập Xê Út. Đợt giao tranh mới diễn ra sau nhiều năm tương đối yên ắng, làm dấy lên lo ngại xung đột tại Yemen có nguy cơ tái diễn trên quy mô lớn.

Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, trong đó có các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Kurais.

Tuy nhiên, Houthi không đưa ra bằng chứng xác nhận các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho những mục tiêu trên.

Israel không kích Gaza, 1 người thiệt mạng

Tại Gaza, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một phương tiện dân sự ở miền Trung vùng lãnh thổ này khiến 1 người Palestine thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương, theo giới chức y tế tại Bệnh viện Các liệt sĩ Al-Aqsa. Quân đội Israel cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một thành viên của Hamas.

Người Palestine cho biết các cuộc không kích và nổ súng của Israel gia tăng trong tháng qua. Israel khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Hamas và các nhóm vũ trang khác, đồng thời cho rằng đây là hành động đáp trả những vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu bị một vật thể tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz khiến phòng máy bị hư hại, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết. Hiện chưa rõ bên nào thực hiện vụ tấn công. Toàn bộ thủy thủ đoàn được cho là an toàn.

Trong một báo cáo riêng, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC), do Hải quân Mỹ giám sát, cho biết 3 tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua eo biển này ngày 4/10, đồng thời lưu ý các vụ tấn công tại khu vực phía Oman của eo biển vẫn tiếp diễn. Đây cũng là khu vực Hải quân Mỹ đang hướng dẫn các tàu di chuyển qua.

Hoạt động vận tải biển qua eo biển nhìn chung đã được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh. Iran hiện không còn gần như kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng này nhờ những nỗ lực của Hải quân Mỹ. Việc giảm sự kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải này, cùng với việc sử dụng các đường ống dẫn dầu, đã giúp các quốc gia vùng Vịnh khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu gần mức trước chiến tranh.

Iran để ngỏ khả năng đàm phán

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4/10 cho biết Tehran vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, song cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh hơn nếu xảy ra một cuộc đối đầu quân sự mới.

Phát biểu tại Tehran, ông Araghchi cho biết nếu các bên muốn thúc đẩy tiến trình ngoại giao, Iran sẵn sàng hướng tới một giải pháp “công bằng và đáng tự hào”. Ông đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng phái đoàn Iran đã bị trục xuất khỏi Mỹ sau kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, khẳng định phái đoàn trở về theo lịch trình đã được sắp xếp từ trước.