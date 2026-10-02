Israel tổ chức chuyến bay đưa hành khách mắc kẹt tại UAE về nước

Israel bắt đầu tổ chức các chuyến bay từ ngày 2/10 để đưa công dân mắc kẹt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về nước. Động thái này diễn ra sau khi UAE quyết định đình chỉ toàn bộ đường bay tới Israel do sự cố cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của FlyDubai hành trình Dubai - Tel Aviv. Trong khi đó, cuộc điều tra về động cơ của nghi phạm vẫn đang tiếp diễn.

Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho thấy ông trò chuyện với cơ trưởng FlyDubai Smit Machchhar ngày 2/10/2026. Ảnh: AP.

Theo một quan chức Israel giấu tên, Israel và UAE đã đạt thỏa thuận về các chuyến bay hồi hương. Trước đó, hãng hàng không quốc gia Israel El Al cho biết, UAE vẫn trì hoãn việc cấp giấy phép hạ cánh cần thiết để hãng có thể bay tới Dubai.

Theo lịch của Sân bay quốc tế Ben Gurion, các hãng Arkia và Israir dự kiến đưa hành khách từ Dubai về Israel vào tối 2/10 và sáng 3/10. El Al dự kiến thực hiện chuyến bay tương tự vào ngày 4/10.

UAE đã hủy toàn bộ các chuyến bay tới Israel sau vụ việc xảy ra trên chuyến FlyDubai ngày 30/9, ảnh hưởng đến hàng trăm hành khách thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Dubai trở thành điểm đến phổ biến với người Israel kể từ khi Israel và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham.

Trên chuyến bay ngày 30/9, cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái và tìm cách làm chiếc Boeing 737 chở 182 người, gồm 174 hành khách và 8 thành viên tổ bay lao xuống. Cơ trưởng đã mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách khống chế nghi phạm. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, A-rập Xê-út.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/10 tiếp tục cho rằng cơ phó, được giới chức Israel xác định là công dân Oman, đã bị “cực đoan hóa Hồi giáo”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

“Chúng tôi đang điều tra xem liệu người này có được cử đi hay không. Bất kỳ ai cử người đó đi sẽ phải trả giá” - Thủ tướng Netanyahu nói trong một thông điệp video.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết những thông tin ban đầu mà ông nhận được cho thấy có thể có mối liên hệ giữa vụ tấn công và Tehran, nhưng không nêu chi tiết. Ông cảnh báo Mỹ sẽ “đáp trả rất mạnh” nếu xác định các đặc vụ Iran đứng sau vụ việc.

UAE hiện đang chủ trì cuộc điều tra với sự tham gia của phía Israel, trong khi cơ quan chức năng hiện chưa xác định nghi phạm có hành động một mình hay thuộc một nhóm nào.

Cố vấn ngoại giao cấp cao UAE Anwar Gargash ngày 2/10 gọi vụ việc là một “hành động khủng bố nguy hiểm”, đồng thời đánh giá cao cơ trưởng vì đã ngăn chặn một thảm họa.

Cơ trưởng Machchhar và cơ phó đã được chuyển từ A-rập Xê-út về UAE ngày 1/10. Cơ trưởng Machchhar hiện điều trị tại một bệnh viện ở Abu Dhabi.