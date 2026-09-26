LHQ bổ sung 61 công ty vào danh sách liên quan các khu định cư Bờ Tây

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền ngày 25/9 cho biết đã bổ sung 61 công ty vào danh sách các doanh nghiệp mà cơ quan này cho là có hoạt động kinh doanh liên quan tới các khu định cư Israel tại Bờ Tây và có nguy cơ góp phần vào các vi phạm quyền của người Palestine. Danh sách cập nhật hiện gồm 214 công ty có trụ sở tại 11 quốc gia, phần lớn là doanh nghiệp Israel.

Một số đại biểu rời hội trường khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu phát biểu tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở trụ sở Liên hợp quốc, ngày 24/9/2026. Ảnh: AP.

Trong lần cập nhật mới nhất, 61 doanh nghiệp được bổ sung trong khi 5 trong số 158 công ty có tên trong danh sách năm ngoái được đưa ra khỏi cơ sở dữ liệu.

Danh sách này được công bố lần đầu năm 2020 theo một nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Cơ quan này không có thẩm quyền buộc các doanh nghiệp phải có hành động cụ thể, mà chủ yếu công khai những công ty có quan hệ kinh doanh với các khu định cư. Hiện chưa rõ việc bị đưa vào danh sách đã ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động tài chính của các doanh nghiệp.

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Türk cho rằng báo cáo là lời nhắc nhở các doanh nghiệp về trách nhiệm đối với quyền con người và yêu cầu tiến hành thẩm định cần thiết để tránh liên quan tới các hành vi vi phạm.

Phái đoàn ngoại giao Israel tại Geneva bác bỏ cơ sở dữ liệu này, gọi đây là một “công cụ chính trị” được Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền sử dụng để tiến hành một chiến dịch gây tổn hại danh tiếng của những doanh nghiệp mà phía Israel cho rằng không có hành vi sai trái.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các khu định cư Israel tại Bờ Tây tiếp tục chịu sự giám sát ngày càng lớn từ một số nước phương Tây.

Đầu tháng này, Anh cấm giao thương với các khu định cư Israel tại Bờ Tây, đồng thời cáo buộc một số người định cư thực hiện các hành vi bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời khỏi khu vực sinh sống. Pháp và Canada cũng thông báo sẽ triển khai các biện pháp tương tự.