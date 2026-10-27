Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 27/10, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026.

Quang cảnh lớp khai giảng.

Lớp bồi dưỡng có 150 học viên là cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức, Ban xây dựng Đảng và các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố; cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tổ chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Lớp học diễn ra từ 27-30/10/2026 với chương trình học gồm 6 chuyên đề: Những điểm mới trong quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Chuyển đổi số với ngành tổ chức xây dựng đảng; các quy hoạch công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ; một số chính sách cán bộ công chức, viên chức.

Các học viên tham gia lớp học.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật kiến thức, quy định mới, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.