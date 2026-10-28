Bế giảng lớp tập huấn kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội

Sau 2,5 ngày học tập và thực hành, lớp tập huấn “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” do Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã hoàn thành chương trình.

Quang cảnh lễ bế giảng lớp tập huấn “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội”.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng Phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản, xác định thông điệp, cách dựng hình ảnh, âm nhạc và phụ đề phù hợp với video ngắn trên các nền tảng truyền thông số. Chương trình kết hợp trao đổi nghiệp vụ, thảo luận nhóm và tác nghiệp tại hiện trường, thực hành quay, dựng trên thiết bị di động và hoàn thiện, chỉnh sửa sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu bế giảng lớp tập huấn.

Mỗi học viên hoặc nhóm học viên thực hành sản xuất 2 video ngắn từ 60–90 giây theo định dạng dọc. Các sản phẩm được trình chiếu, phân tích về khả năng truyền tải thông tin, mức độ thu hút người xem; đồng thời chỉ rõ những hạn chế về nhịp dựng và cách tổ chức nội dung để học viên điều chỉnh, vận dụng tốt vào công việc.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên.

Phát biểu bế giảng, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, hào hứng của học viên, nhất là các học viên ở xa và nhà báo lão thành. Đồng chí nhấn mạnh, khóa học là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo thành phố, trong đó xác định nâng cao kỹ năng số, chuyển đổi số báo chí là khâu đột phá.

Các học viên nhận chứng nhận kết thúc khoá học.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, bên cạnh việc giữ vững các giá trị của báo chí truyền thống, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần tăng cường tác nghiệp, sản xuất và phân phối nội dung số để đáp ứng yêu cầu mới của công tác tư tưởng và xu thế truyền thông hiện đại. Ngay sau khóa tập huấn lần này, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ đưa việc sản xuất và phát triển nội dung số vào tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên của cơ quan. Sản phẩm báo chí số cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng tháng và chấm điểm đầu ra đối với cán bộ, phóng viên, bên cạnh các sản phẩm báo chí truyền thống.

Các học viên hoàn thành khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và giảng viên.

Đồng chí đề nghị các học viên áp dụng ngay kiến thức đã học, truyền đạt kỹ năng cho đồng nghiệp; cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu gương trong học tập và triển khai nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung sản xuất video ngắn về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; kỷ niệm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11, đặc biệt là các giá trị văn hóa, lịch sử ngành Than và quảng bá du lịch thu - đông.

Các học viên thực hành sản xuất video ngắn theo kiến thức, kỹ năng được truyền thụ.

Học viên tại các địa phương được khuyến khích gửi sản phẩm chất lượng về Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh để lan tỏa trên các nền tảng số.

Kết thúc khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” cho các học viên.

Một số sản phẩm của lớp học: