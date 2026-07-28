Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã

Sáng 28/7, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho đội ngũ cán bộ đương chức các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ đảng ủy cấp xã quản lý năm 2026.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Hai lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 120 học viên, là cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ đảng ủy các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh quản lý. Từ ngày 28/7/2026 đến 1/8/2026, các học viên được trang bị những kiến thức về xây dựng, thực hiện văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trong hoạt động công vụ; lãnh đạo, quản lý và sử dụng các công cụ, kỹ năng và nghệ thuật trong thực hiện lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cấp xã; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cấp xã.

Cùng với đó là các kỹ năng quản lý hiệu suất làm việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức; ban hành nghị quyết, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý điểm nóng ở cơ sở; đối thoại với nhân dân, xử lý truyền thông, định hướng dư luận xã hội ở cơ sở…

Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ cấp xã kịp thời cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả công tác và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là cơ sở để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển địa phương và xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.