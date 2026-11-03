Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị cho 57 cán bộ trong diện quy hoạch

Chiều 3/11, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Quảng Ninh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K77.B09, hệ không tập trung, khóa học 2026-2028.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K77.B09.

Lớp có 57 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong diện quy hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quảng Ninh. Chương trình đào tạo được triển khai theo mô hình mới, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm và gắn lý luận với thực tiễn.

Học viên được trang bị, cập nhật, hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị; nâng cao năng lực tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Lớp học góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.