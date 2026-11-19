Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 19/11, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 cho 125 đồng chí là cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Hoàng Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 19-20/11. Chương trình tập trung vào 4 nội dung trọng tâm gồm: Công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác văn phòng cấp ủy.

Trong đó, chú trọng cập nhật những quy định mới, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Các nội dung bồi dưỡng cũng gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác Đảng được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tại chi, đảng bộ. Qua đó, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.