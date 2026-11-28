Lan tỏa tiện ích số trong công tác xây dựng Đảng

Ứng dụng công nghệ số đang góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và sinh hoạt của các tổ chức Đảng ở Quảng Ninh, giúp cán bộ, đảng viên xử lý công việc thuận lợi, kết nối với nhân dân hiệu quả hơn.

Khu phố Quang Trung 1, phường Uông Bí, hiện có 776 hộ dân với 2.074 nhân khẩu, trong đó có 137 đảng viên. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều đảng viên tuổi cao khiến việc truyền tải thông tin, duy trì kết nối trong sinh hoạt chi bộ có những khó khăn nhất định. Trước thực tế đó, chi bộ xác định ứng dụng công nghệ số là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác Đảng, đồng thời đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Chị Nguyễn Thị Huệ, Phó Bí thư Chi bộ khu phố Quang Trung 1, phường Uông Bí, hướng dẫn Đảng viên và người dân các tiện ích số.

Chị Nguyễn Thị Huệ, Phó Bí thư Chi bộ khu phố Quang Trung 1 (phường Uông Bí) chia sẻ: Chi bộ đã thành lập 8 nhóm Zalo để hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, tra cứu nghị quyết, cập nhật tài liệu sinh hoạt. Với những đảng viên cao tuổi, chúng tôi chuyển các văn bản thành video, bài hát tuyên truyền để mọi người dễ tiếp cận. Đồng thời, duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng, thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Với phương châm đảng viên đi trước, người dân làm theo, chúng tôi mong muốn đưa các tiện ích số đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Cách làm ở khu phố Quang Trung 1 cho thấy, khi các tiện ích số được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, việc tiếp cận và sử dụng công nghệ của cán bộ, đảng viên trở nên thuận lợi hơn. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều nền tảng phục vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã hoàn thành triển khai hệ thống; 99,37% dữ liệu đảng viên của 59/61 đảng bộ được làm sạch, chuẩn hóa, vượt chỉ tiêu tối thiểu 98% theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đã có 59/61 đảng bộ được triển khai và cấp tài khoản quản trị cấp cơ sở, tổng số 104.744 đảng viên đã cài đặt, sử dụng ứng dụng, đạt 96,34%. Tính đến hết kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026, có 3.873 chi bộ tổ chức sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng, đạt 96,20%.

Đảng ủy phường Liên Hòa họp công tác Đảng không sử dụng giấy tờ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Công tác kê khai dữ liệu vị trí việc làm cũng được thực hiện đồng bộ, toàn thành phố có 248 đầu mối thuộc phạm vi kê khai đã hoàn thành nhập dữ liệu 9 biểu, đạt 100% tiến độ 8 bước trên Cổng kê khai vị trí việc làm (kekhaivtvl.dcs.vn).

Việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động điều hành, xử lý văn bản cũng ghi nhận những kết quả rõ nét. Hệ thống điều hành tác nghiệp đã được triển khai với 5.792 tài khoản người dùng, trong 10 tháng năm 2026, các cơ quan Đảng trên địa bàn thành phố đã xử lý 1.395.241 văn bản đến và 154.475 văn bản đi. Phần mềm phòng họp không giấy được đưa vào sử dụng tại các tổ chức Đảng, với 4.522 cuộc họp được khởi tạo trên hệ thống trong cùng thời gian. Qua đó, việc chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin và xử lý công việc được thực hiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, giảm sử dụng văn bản giấy.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng duy trì dữ liệu bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC trong Đảng, khai thác hiệu quả các nền tảng số và xử lý công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Chúng tôi tiếp tục tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu cho cán bộ, đảng viên ở các cấp; bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường số. Mục tiêu là giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên làm việc hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành trên cơ sở dữ liệu số.

Việc ứng dụng công nghệ số thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.