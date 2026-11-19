Đảng ủy Than Quảng Ninh khen thưởng 95 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên giáo, dân vận

Chiều 19/11, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận năm 2027.

Năm 2026, công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ.

Trong năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc. Toàn Đảng bộ xây dựng 741 mô hình “Dân vận khéo”, 608 mô hình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các mô hình tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Than Quảng Ninh duy trì hoạt động của các tổ thư ký, cộng tác viên, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng thông tin trên không gian mạng. Trang fanpage “Người Thợ” thu hút trên 1,6 triệu lượt xem, với hơn 39.000 lượt tương tác. Công tác giáo dục lý luận chính trị cũng được quan tâm, trong năm đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua Học và làm theo Bác.

Đáng chú ý, phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Đến hết tháng 10/2026, toàn Đảng bộ đã có 4.627 lượt hình ảnh được công nhận, biểu dương, khen thưởng, góp phần nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác.

Năm 2027, Đảng ủy Than Quảng Ninh xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình “Học và làm theo Bác”, “Dân vận khéo”; phát huy vai trò hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” gắn với xây dựng hình tượng “Thợ mỏ TKV - Đổi mới sáng tạo”. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ và Tập đoàn.

Nhân dịp này, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng khen thưởng 45 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua: “Học và làm theo Bác”, “Dân vận khéo”; công tác giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng và danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” năm 2026.