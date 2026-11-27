Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 131-KL/TW, ngày 27/11/2026 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Nội dung Kết luận số 131-KL/TW như sau:

Tại phiên họp ngày 27/11/2026, xem xét Báo cáo số 200-BC/BTCTW, ngày 26/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị (từ ngày 13/11 đến ngày 26/11/2026); tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và kết luận như sau:

1. Thống nhất tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1/12/2026.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kết luận số 40-KL/TW, ngày 2/6/2026 về quản lý biên chế; giao biên chế năm 2026 và định hướng biên chế giai đoạn 2027-2031, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng của Bộ Chính trị, trong đó:

a) Tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Đây phải là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy. Thời gian hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu; xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 30/11/2026.

b) Khẩn trương xử lý dứt điểm những bất cập đã được nhận diện. Các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian đã được nhận diện phải giải quyết triệt để, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải chủ động quyết định và chịu trách nhiệm xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

c) Tạo chuyển biến thực chất trong đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các cơ quan cần rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình công việc trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa. Cần lượng hóa khối lượng công việc xem việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng lên bao nhiêu, tác động như thế nào đến nhu cầu nhân lực. Không để tình trạng đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất lớn mà phương thức làm việc, năng suất lao động và nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi.

d) Đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc xác định số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực. Bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra, nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời, bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết. Không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực. Hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

đ) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm yêu cầu "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành công việc này được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

3. Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành:

a) Khẩn trương xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục tình trạng giao thoa, chồng chéo, còn khâu trung gian, chưa rõ trách nhiệm chủ trì hoặc thiếu điều kiện thực hiện. Bảo đảm nhiệm vụ giao cho cấp nào thì cấp đó có đủ thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; cấp trên giảm tương ứng nhiệm vụ, công việc và nhân lực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đối với nhiệm vụ liên ngành, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xử lý những bất cập thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Trước ngày 30/11/2026 hoàn thành danh mục cụ thể từng nhiệm vụ, văn bản, điều, khoản cần xử lý; xác định rõ phương án, cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, giảm khâu trung gian; phân định rõ những nhiệm vụ Nhà nước phải trực tiếp thực hiện với những công việc có thể tự chủ, xã hội hóa, thuê dịch vụ, đặt hàng hoặc chuyển giao; xác định cụ thể tác động đến khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực.

c) Trước ngày 10/12/2026, hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hoá, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế; phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

4. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm phân cấp, phân quyền về nhiệm vụ, thẩm quyền đồng bộ với phân quyền khai thác, cập nhật, xác thực dữ liệu.

Trước ngày 30/11/2026, xác định cụ thể những nhiệm vụ, thủ tục, công việc được cắt giảm, hợp nhất, tự động hoá hoặc thay thế bằng dữ liệu, công nghệ; xác định mức giảm thực chất về khối lượng công việc, thời gian lao động sau khi tính toán đầy đủ những công việc phát sinh mới và lộ trình thực hiện, làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm, định mức lao động và nhu cầu biên chế từng năm.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương

a) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế.

b) Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, chủ động điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và thẩm định kết quả thực hiện. Hoàn thiện khung danh mục tham chiếu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực theo từng khối, cấp, ngành, lĩnh vực, nhóm địa bàn.

c) Trước ngày 10/12/2026, hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương; không chấp nhận phương án thiếu căn cứ, chưa tính toán đầy đủ các yếu tố tác động hoặc chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp tự cân đối nhân lực. Tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

d) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm cập nhật thường xuyên, phục vụ đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ và quản lý biên chế.

đ) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị; chỉ rõ những cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt để biểu dương, nhân rộng và những cơ quan, địa phương, đơn vị chưa hoàn thành yêu cầu để chấn chỉnh, đề xuất biện pháp xử lý.