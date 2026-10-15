Khai mạc lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu năm 2026

Sáng 15/10, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Thành ủy Quảng Ninh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu năm 2026 (lớp thứ 3).

Quang cảnh buổi khai mạc lớp học.

Lớp bồi dưỡng gồm 68 học viên, được diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 22/10/2026. Nội dung chương trình học tập gồm 8 chuyên đề, là những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ đối với cán bộ cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Trọng tâm là các vấn đề về: Quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số thích ứng nền hành chính hiện đại; kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động công vụ gắn với xây dựng đạo đức công vụ ở cấp xã; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã… cùng các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của UBND cấp xã.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu năm 2026.

Trong chương trình học, các học viên sẽ đi thực tế 2 ngày tại một số địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thực tiễn và vận dụng hiệu quả kiến thức vào công tác lãnh đạo, quản lý tại cơ sở.