Khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ cấp xã

Sáng 7/10, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Thành ủy Quảng Ninh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và lớp bồi dưỡng chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã năm 2026.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, phát biểu tại lễ khai mạc.

Các lớp bồi dưỡng dự kiến được tổ chức từ ngày 7/10 đến ngày 14/10/2026. Nội dung chương trình học tập bao gồm 8 chuyên đề gắn liền với những yêu cầu, nhiệm vụ đối với cán bộ cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Trọng tâm là các vấn đề về: Tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên mới; phương thức sản xuất số, kỹ năng quản trị hiện đại; hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền hiện nay; quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số thích hợp với nền hành chính hiện đại; công tác quy hoạch, quản lý, phân bổ nguồn lực… và các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của HĐND và UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức 2 ngày nghiên cứu thực tế tại một số địa phương nhằm giúp học viên trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thực tiễn và vận dụng hiệu quả kiến thức vào công tác lãnh đạo, quản lý tại cơ sở.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp học.