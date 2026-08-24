Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp xã

Sáng 24/8, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu, học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 24 đến 28/8, 51 học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề gắn với yêu cầu lãnh đạo, quản lý ở cấp xã trong tình hình mới, như: Vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy cấp xã trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý “điểm nóng” ở cơ sở; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, được trang bị các kỹ năng trực tiếp phục vụ công tác ở cơ sở, như: Ban hành nghị quyết, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết; đối thoại với nhân dân, xử lý truyền thông, định hướng dư luận xã hội; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kỹ năng lãnh đạo, điều hành của bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.