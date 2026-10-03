Bế mạc 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cấp xã

Ngày 3/10, Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã năm 2026.

Được tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 3/10 tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, 2 lớp bồi dưỡng có 106 học viên tham gia. Trong đó, lớp dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã có 50 học viên; lớp dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có 56 học viên. Mỗi lớp hoàn thành chương trình gồm 8 chuyên đề và 2 ngày đi nghiên cứu thực tế.

PGS.TS Hoàng Hùng Hải, Phó Vụ trưởng vụ Đào tạo bồi dưỡng Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (giữa) trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã.

Nội dung bồi dưỡng bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung cập nhật những vấn đề mới, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND cấp xã. Đối với lớp HĐND, các chuyên đề chú trọng đổi mới tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, quản lý; nâng cao kỹ năng quyết định, giám sát quá trình phát triển kinh tế – xã hội; giám sát các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đất đai, tài nguyên, môi trường; phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động giám sát.

Đối với lớp UBND, chương trình tập trung vào hoạch định, thực thi chính sách công; quản lý việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; quy hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành tại cơ sở. Các học viên đồng thời được bồi dưỡng về quản trị địa phương hiện đại, khung năng lực số, xây dựng chính quyền số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Các chuyên đề do giảng viên có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm giảng dạy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, kết hợp trao đổi lý thuyết với thảo luận những vấn đề thực tiễn. Trong chương trình, lớp HĐND nghiên cứu thực tế tại TP Hải Phòng; lớp UBND nghiên cứu thực tế tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trao đổi kinh nghiệm để bổ sung kiến thức phục vụ công tác tại địa phương.

Qua khảo sát, học viên đánh giá cao tính thiết thực của chương trình, nhất là những nội dung gắn với hoạt động giám sát, quản lý, điều hành và yêu cầu chuyển đổi số ở cấp xã. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành bài thu hoạch, được chấm, đánh giá theo quy định và được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Kiến thức, kỹ năng được trang bị là cơ sở để cán bộ vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.