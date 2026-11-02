Aeon Mall Hạ Long sẵn sàng đi vào hoạt động

Là một trong những dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách của Quảng Ninh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, hiện Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long đang được tăng tốc thi công hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành từ tháng 11/2026. Lễ khai trương của trung tâm thương mại này đang nhận được sự quan tâm và chờ đợi của người dân địa phương, cũng như du khách khi đến với Quảng Ninh.

Aeon Mall đã được hoàn thiện đầu tư xây dựng.

Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long được đầu tư xây dựng tại phường Bãi Cháy - một điểm đến du lịch sôi động của Quảng Ninh. Đây cũng là khu vực đang phát triển nhanh chóng về logistics và thương mại. Aeon Mall Hạ Long được kỳ vọng sẽ mang đến phong cách sống mới với những giá trị mới, kết nối trải nghiệm du lịch và làm nổi bật những nét đặc trưng của vùng di sản cùng cộng đồng địa phương.

Với diện tích xây dựng khoảng 91.000m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000m², trong đó diện tích cho thuê khoảng 54.000m², Aeon Mall Hạ Long được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống điện mặt trời trên mái, cũng như áp dụng các công nghệ, vật liệu mới nhất để phòng chống ngập lụt và mưa bão.

Các khu vực trong Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long đã được hoàn thiện.

Ông Inui Shinichiro, Tổng Quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long, cho biết: "Aeon Mall Hạ Long được phát triển dựa trên cảm hứng về vẻ đẹp của vùng di sản, kết hợp với những đặc trưng riêng biệt của địa phương. Chúng tôi thiết kế khu vườn Sunken và những không gian chung cho cộng đồng, nơi sẽ thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật với màn hình LED lớn, hệ thống ánh sáng và công nghệ mapping sẽ làm nổi bật hình ảnh vịnh Hạ Long, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới lạ, hiện đại tại Aeon Mall Hạ Long. Hiện tại, chúng tôi đang thi công hoàn thiện toàn bộ cơ sở vật chất, phấn đấu mở cửa vào ngày 11/11/2026 và chính thức khai trương vào ngày 14/11/2026.

Là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Aeon Mall Hạ Long hướng tới trở thành một điểm đến mới của Quảng Ninh, nơi những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí và phong cách sống hoàn toàn mới kết hợp hài hòa với những giá trị đặc trưng của vùng đất di sản.

Aeon Mall Hạ Long được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới kết nối cộng đồng địa phương với hoạt động du lịch. Tại đây, người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước có thể gặp gỡ, giao lưu, đồng thời trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của địa phương.

Nhiều gian hàng đậm chất Nhật tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long sẵn sàng phục vụ nhân dân, du khách.

Theo Tổng Quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long Inui Shinichiro, Aeon Mall Hạ Long quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, thuộc nhóm trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất Quảng Ninh. Hơn một nửa số cửa hàng là những thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Quảng Ninh. Aeon Mall Hạ Long mang đến sự lựa chọn đa dạng về ẩm thực, giải trí, cũng như một không gian vui chơi hiện đại, an toàn, cùng những trải nghiệm không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân địa phương cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long có vị trí giao thông thuận lợi.

Việc các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, trong đó có dự án xây dựng Aeon Mall Hạ Long được đưa vào hoạt động dịp cuối năm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố; đóng góp đáng kể để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13% trong năm 2026.