Aeon Mall Hạ Long mở cửa đón khách từ ngày 11/11

Theo kế hoạch, ngày 11/11/2026, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long sẽ chính thức mở cửa, đón những khách hàng đầu tiên. Lễ khai trương chính thức dự kiến diễn ra ngày 14/11/2026.

Aeon Mall Hạ Long có khoảng 140 cửa hàng, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và tiện ích. Trung tâm được định hướng kết hợp hoạt động mua sắm với các trải nghiệm gắn với du lịch và đặc trưng của thành phố biển.

Aeon Mall Hạ Long mở cửa đón khách từ ngày 11/11.

Trong đó, Sunken Garden và Forest Market là những không gian được thiết kế nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng ngay trong trung tâm thương mại. Riêng tại Sunken Garden, các chương trình trình diễn kết hợp LED, ánh sáng và công nghệ mapping được xây dựng với cảm hứng từ hình ảnh Vịnh Hạ Long, tạo điểm nhấn về không gian và trải nghiệm.

Trong những ngày đầu mở cửa, Aeon Mall Hạ Long dự kiến triển khai nhiều chương trình, hoạt động chào đón khách hàng, đồng thời đưa vào vận hành đồng bộ các khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và dịch vụ tiện ích.

Việc Aeon Mall Hạ Long đi vào hoạt động sẽ bổ sung một không gian thương mại, dịch vụ quy mô lớn, hiện đại trên địa bàn thành phố Quảng Ninh; đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo thêm điểm đến mới cho thành phố.