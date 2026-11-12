Quảng Ninh đoạt 3 giải tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026

Tối 11/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Phương Đông, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc, công diễn và trao giải “Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP Quảng Ninh năm 2026”.

Đoàn nghệ thuật quần chúng TP Quảng Ninh đoạt giải xuất sắc với tiết mục hát then "Vàn phúc tục lấy nước đầu năm mới". Ảnh: Đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi TP Quảng Ninh.

Sau 2 ngày thi diễn sôi nổi, hào hứng, hơn 80 nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ 5 đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thuộc các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và TP Quảng Ninh đã đem đến liên hoan 16 tiết mục đặc sắc; được dàn dựng công phu, phong phú cả về nội dung và hình thức.

Các phần trình diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc và phản ánh đời sống tinh thần lạc quan, “sống vui, sống khỏe, sống có ích” của người cao tuổi. Nhiều làn điệu dân ca truyền thống đặc sắc mang đậm bản sắc vùng, miền như: Ví, Giặm xứ Nghệ, ca Huế, hò khoan Quảng Trị hay làn điệu cổ truyền của đồng bào Dao Thanh Phán (Quảng Ninh) đã được thể hiện nhuần nhuyễn, giàu cảm xúc.

Các diễn viên quần chúng đoàn Quảng Ninh tham dự Liên hoan. Ảnh: Đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi TP Quảng Ninh.

Liên hoan không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định người cao tuổi luôn là lực lượng nòng cốt trong việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải cho các tiết mục xuất sắc và giải toàn đoàn cho các đơn vị. Đoàn nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị và TP Quảng Ninh đã được trao 2 giải nhất toàn đoàn. Đoàn nghệ thuật quần chúng TP Quảng Ninh còn đoạt giải xuất sắc với tiết mục hát then "Vàn phúc tục lấy nước đầu năm mới" và giải trang phục đẹp nhất cho đội hát Then.