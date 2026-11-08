Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh khai giảng năm học đầu tiên

Sáng 8/11, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là lễ khai giảng đầu tiên kể từ khi nhà trường được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình đào tạo kết hợp nghệ thuật và thể thao của Thành phố.

Cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghệ thuật và huấn luyện thể thao. Năm học này, nhà trường có 194 học sinh theo học 6 ngành nghệ thuật, với tổng số 21 lớp; đào tạo và huấn luyện 539 vận động viên thuộc 18 môn thể thao.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh diễn ra sáng 8/11.

Trong năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức đào tạo 6 ngành nghệ thuật gồm: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, Diễn viên múa và Hội họa. Tổng số 194 học sinh, được bố trí thành 21 lớp. Trong đó, 127 học sinh được tiếp nhận từ Trường Đại học Hạ Long và 67 học sinh tuyển sinh mới. Riêng trong công tác tuyển sinh, nhà trường đã tổ chức 2 đợt thi tuyển, có 98 hồ sơ đăng ký, 86 thí sinh dự thi và 82 thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào 5 ngành đào tạo.

Nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức mở đầu năm học 2026-2027 tại Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo nghệ thuật, nhà trường hiện quản lý, huấn luyện 539/630 vận động viên theo chỉ tiêu được giao, thuộc 3 tuyến tuyển tỉnh, tuyển trẻ và năng khiếu của 18 môn thể thao. Đây là lực lượng được đào tạo, huấn luyện nhằm bổ sung nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao của Quảng Ninh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là dấu mốc có ý nghĩa đối với Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh. Với mô hình tổ chức mới, nhà trường hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao của thành phố.