Không để hình thành "điểm nóng" trên biên giới

Trước nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới gia tăng dịp cuối năm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, phối hợp xử lý vi phạm và vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu.

Quảng Ninh là địa bàn giữ vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng - an ninh ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc khi sở hữu cả tuyến biên giới đất liền, trên biển dài cùng hệ thống cửa khẩu, cảng biển sôi động...

Lợi dụng đặc thù địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, các đối tượng buôn lậu thường chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển vào ban đêm theo nhiều khung giờ nhằm né tránh sự kiểm soát. Thậm chí, nhiều đối tượng còn lợi dụng nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân biên giới để thuê mang vác hàng lậu, hàng cấm qua biên giới…

BĐBP thành phố Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển trên 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ngày 22/10/2026.

Gần đây nhất, rạng sáng ngày 22/10, tại khu vực Hồ Tràng Vinh, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì, phối hợp với Đồn BP Pò Hèn phát hiện, bắt giữ 11 người đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số người điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải. Thực phẩm được chứa trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó, tối 7/10, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức và Ban Chỉ đạo 389 xã Quảng Đức kiểm tra một ô tô bán tải, phát hiện 232 bình khí nghi chứa N₂O. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan và khai nhận các bình chứa khí N₂O. Phương tiện cùng số bình khí được đưa về Đồn Biên phòng Quảng Đức để xác minh. Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xác định rõ đặc điểm, tình hình địa bàn, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã sớm chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình hai bên biên giới, trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp trên các giải pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu, cảng biển; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới...

Các Đồn BP Pò Hèn, Bắc Sơn và Hội phụ nữ xã Hải Sơn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh công tác tuần tra, công tác vận động quần chúng cũng được lực lượng BĐBP được đặc biệt coi trọng. Lực lượng BĐBP đã phát huy tối đa vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tổ tự quản đường biên, cột mốc trong tuyên truyền, tiếp nhận thông tin từ người dân. Từ đầu năm đến nay, BĐBP thành phố đã tổ chức 715 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 20.000 lượt người dân biên giới.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, thông qua mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” với 60 điểm quét mã QR, đã giúp BĐBP tiếp nhận 39 nguồn tin tố giác có giá trị và mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” đã kịp thời hướng dẫn pháp luật, thủ tục xuất nhập cảnh cho hàng nghìn lượt hành khách, người dân qua nền tảng số…

Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, thời gian qua lực lượng BĐBP đã kịp thời phát hiện ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, BĐBP thành phố đã chủ trì bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 864 triệu đồng, tổng trị giá hàng hóa tịch thu gần 7 tỷ đồng...

Thời gian tới, BĐBP thành phố tiếp tục rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan điều tra, xử lý các vụ việc. Qua đó, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng hay bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới.