Hải đội Biên phòng 2: Để những chuyến biển an toàn, đúng quy định

Chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hải đội Biên phòng 2 tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 tặng cờ cho ngư dân.

Trên vùng biển Quảng Ninh hiện có hơn 5.000 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó gần 300 tàu cá dài trên 15m, cùng nhiều tàu cá từ địa phương khác đến hoạt động. Phương tiện đông, địa bàn rộng, hoạt động khai thác diễn ra thường xuyên, trong khi thời tiết trên biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát. Với nhiệm vụ cơ động chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc, Hải đội Biên phòng 2 tập trung duy trì tuần tra trên các vùng biển được phân công, chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Thượng úy Trần Ngọc Linh, thuyền trưởng tàu BP 01-01-01, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi duy trì tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển được phân công, tập trung kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và việc chấp hành quy định khai thác thủy sản của các tàu cá. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, CBCS kiên quyết ngăn chặn, xử lý theo quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không khai thác IUU”.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Hải đội Biên phòng 2 chú trọng tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên; việc duy trì thiết bị giám sát hành trình; chấp hành phạm vi, vùng khai thác và các quy định liên quan. Thay vì chỉ phổ biến văn bản, CBCS giải thích những yêu cầu cụ thể gắn với hoạt động ra khơi, giúp ngư dân nhận diện nguy cơ vi phạm và chủ động phòng tránh. Anh Vũ Đình Thưởng, ngư dân phường Liên Hòa, chia sẻ: “Trước đây, bà con nghe quy định về IUU nhưng chưa hiểu hết, nhiều khi chỉ nghĩ đó là thủ tục rườm rà. Được cán bộ Hải đội Biên phòng 2 trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chấp hành. Giờ ra khơi, chúng tôi chú ý duy trì thiết bị giám sát hành trình, hoạt động đúng tuyến, đúng vùng”.

Cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm khai thác theo quy định IUU.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hải đội Biên phòng 2 đã tổ chức 19 lượt tàu, 30 lượt xuồng, với 155 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát; kiểm tra trên 830 lượt tàu cá với 2.681 thuyền viên, ngư dân. Qua công tác đấu tranh, đơn vị bắt giữ, xử lý và phối hợp bắt giữ 40 vụ, 43 phương tiện, 138 đối tượng vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,27 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trên vùng biển được phân công quản lý.

Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, cho biết: Xác định nhiệm vụ phòng chống IUU là nhiệm vụ lâu dài, đơn vị tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản. Qua đó, góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của EC.