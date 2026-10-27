Phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới Hoành Mô

Tuyến biên giới Hoành Mô luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đối với công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động bám sát địa bàn, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (BĐBP Quảng Ninh) đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 1.384 lượt tổ với 6.312 lượt CBCS tuần tra, kiểm soát, gác quan sát bảo vệ biên giới, tập trung vào các đoạn trọng điểm và khu vực sửa chữa kè biên giới. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng biên phòng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 4/10.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 32 vụ với 50 đối tượng, 32 phương tiện. Trong đó, đơn vị xử lý hình sự 5 vụ, 10 đối tượng, 7 phương tiện (khởi tố, bàn giao cho Công an thành phố 3 vụ/7 đối tượng có hành vi vận chuyển 177 chiếc điện thoại, 18 cụm linh kiện điện thoại trị giá hơn 1,3 tỷ đồng qua biên giới và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; kiến nghị khởi tố 2 vụ/3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 30,67kg pháo và 200 bình khí cười); xử phạt vi phạm hành chính nộp NSNN hơn 1,3 tỷ đồng.

Cùng với lực lượng biên phòng, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) cũng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác kiểm soát hải quan, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận hành hiệu quả máy soi hành lý và hệ thống quản lý rủi ro. Trong kỳ, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 54 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa bắt giữ là 712,75 triệu đồng; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó góp phần làm sạch địa bàn và đóng góp tích cực vào số thu NSNN.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phối hợp; thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, chia sẻ tình hình, phối hợp tuần tra chung dọc tuyến biên giới, đường mòn lối mở và khu vực cửa khẩu. Sự hiệp đồng chặt chẽ này giúp các lực lượng kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, khép kín địa bàn, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: "Xác định thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và XNC trái phép thường tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động bám nắm địa bàn trọng điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, công an và chính quyền địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín biên giới; tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các mặt hàng trọng điểm, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân khu vực biên giới không tham gia hay tiếp tay cho buôn lậu".