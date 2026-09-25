Bộ đội biên phòng bám dân, giữ bình yên đường biên giới

Quảng Ninh có 118,825km đường biên giới đất liền và 124km đường biên giới trên biển. Bám sát đặc thù địa bàn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, huy động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Cán bộ biên phòng Đồn Biên phòng Quảng Đức tuyên truyền pháp luật cho các thuyền viên tàu cá.

Bám địa bàn, bám dân là cách cán bộ, chiến sĩ BĐBP đưa pháp luật đến gần người dân. Ngoài những buổi tuyên truyền tập trung, cán bộ xuống thôn, bản, đến từng hộ gia đình, giải thích các quy định liên quan đến hoạt động qua lại biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, cán bộ cũng nắm tình hình, tâm tư của người dân để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp.

Thực tế tại Đồn Biên phòng Quảng Đức cho thấy cách làm này. Đơn vị quản lý hơn 17km đường biên giới đất liền cùng hơn 50km bờ biển. Để công tác PBGDPL đi vào nền nếp, có chiều sâu, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Năm 2026, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã cử 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ngành, lực lượng, địa phương tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; tổ chức 5 buổi tuyên truyền tập trung cho trên 262 người. Đơn vị còn cử 42 lượt cán bộ tuyên truyền lưu động tới trên 500 hộ gia đình, phát 550 tờ rơi. Qua những buổi tuyên truyền tập trung và từng cuộc gặp gỡ tại hộ dân, cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Một cách làm mới của đơn vị là triển khai 10 “Hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” tại trụ sở UBND, nhà văn hóa, cửa khẩu, khu vực tập trung dân cư, bến cảng và khu neo đậu tàu thuyền. Qua đó, người dân có thêm kênh cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Biên phòng phòng ngừa, phát hiện vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, các hộ gia đình đã cung cấp 126 tin, trong đó có 38 nguồn tin có giá trị; giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Hiệu quả tuyên truyền còn thể hiện qua sự tham gia trực tiếp của người dân trong bảo vệ biên giới. Đơn vị đã vận động thành lập 27 tổ với 140 thành viên; 337 hộ gia đình đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ 22 cột mốc, 17,220km đường biên giới trên bộ và các bến cảng, bến bãi khu vực biên giới, biển đảo. Đơn vị thường xuyên hướng dẫn, động viên người dân, nhất là các hộ giáp biên, tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các vụ việc, đối tượng nghi vấn.

Trung tá Nguyễn Công Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức, cho biết: “Muốn tuyên truyền pháp luật hiệu quả, cán bộ phải bám địa bàn, gần dân, hiểu đặc điểm từng thôn, bản và từng nhóm đối tượng. Vì vậy, đơn vị chú trọng những nội dung gắn trực tiếp với đời sống, quyền lợi và trách nhiệm của người dân; giúp bà con hiểu, chấp hành pháp luật và tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Buổi tuyên truyền pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa do Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với phường Hà An tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Chiến).

Trên toàn địa bàn, BĐBP Quảng Ninh tiếp tục phát huy lợi thế của lực lượng thường xuyên bám cơ sở để đẩy mạnh PBGDPL. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các quy định về xuất nhập cảnh; phòng, chống mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Riêng tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam, toàn lực lượng tổ chức 647 buổi với 19.200 lượt người tham gia.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, BĐBP Quảng Ninh phối hợp tổ chức “Tiết học biên cương”, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho học sinh; ứng dụng mã QR cung cấp thông tin về đường biên, cột mốc và kiến thức pháp luật. Những hình thức linh hoạt giúp pháp luật đến gần hơn với người dân và thế hệ trẻ ở khu vực biên giới.

Thường xuyên bám địa bàn, gắn bó với nhân dân là lợi thế để BĐBP phát huy vai trò trong PBGDPL. Khi từng quy định pháp luật đến đúng đối tượng, gắn với những vấn đề người dân gặp trong cuộc sống, hiệu quả tuyên truyền thể hiện bằng ý thức chấp hành và sự chủ động tham gia quản lý đường biên, cột mốc, cung cấp thông tin, cùng lực lượng Biên phòng giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới từ cơ sở.