Quảng Ninh dự trực tuyến phiên họp về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 5/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Phiên họp kết nối trực tuyến tới 34 địa phương trên cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 - 7/8 với chủ đề xuyên suốt "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Hội nghị nhằm quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành Ngoại giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực của đất nước sau 40 năm đổi mới.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, các đại biểu tập trung trao đổi về một số nội dung như: Phát huy vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng và sức mạnh mềm của đối ngoại nhân dân trong triển khai các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; phát huy vai trò của cơ quan đại diện đối với đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân với các nước; phát huy ngoại giao kênh Đảng ở khu vực Nam Phi; phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thúc đẩy quan hệ với các nước ở Đông Nam Á; đối ngoại nhân dân gắn với ngoại giao văn hoá, ngoại giao di sản, mở rộng mạng lưới đối tác nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cán bộ làm công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao nói chung trong công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột gắn kết chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai đường lối đối ngoại của đất nước. Trong đó, đối ngoại Đảng giữ vai trò định hướng chính trị cốt lõi; đối ngoại nhân dân là nền tảng xã hội vững chắc; ngoại giao Nhà nước là lực lượng chủ công triển khai các quan hệ hợp tác quốc tế chính thức.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Công tác đối ngoại phải chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết quốc tế, nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; đồng thời đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của các mối quan hệ, lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của từng trụ cột đối ngoại, tăng cường phối hợp đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với đối ngoại Đảng, cần tiếp tục củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, các nước lớn và đối tác quan trọng; đổi mới các cơ chế hợp tác, phát huy vai trò định hướng chiến lược của hoạt động đối ngoại cấp cao.

Đối với đối ngoại nhân dân, cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh, năng lực, uy tín, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…