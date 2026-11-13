Trước ranh giới

Ranh giới giữa đúng và sai đôi khi không bắt đầu từ những quyết định lớn, mà từ một sự dễ dãi, một lần im lặng, hay một lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ.

Khi được trao quyền lực, điều gì giúp người cán bộ giữ mình trước ranh giới giữa đúng và sai? Đó là những cơ chế kiểm soát chặt chẽ, sự giám sát của nhân dân, hay bản lĩnh tự soi, tự sửa của mỗi người?

Podcast “Trước ranh giới” đi tìm câu trả lời qua những góc nhìn về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm công vụ và những câu chuyện đời thường. Từ sự thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm đến tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, mỗi câu chuyện gợi mở một điều: Giữ mình trước ranh giới không có nghĩa là đứng yên, mà là biết lựa chọn và hành động đúng. Bởi điều giữ người cán bộ đi đúng hướng không chỉ là những quy định, mà còn là trách nhiệm, lương tâm và niềm tin của nhân dân.